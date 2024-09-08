السيسي يؤكد الدور الحيوي لمصر والسعودية في استقرار المنطقة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الدور الحيوي لكل من مصر والمملكة العربية السعودية في تعزيز استقرار المنطقة، خاصة في ظل التحديات الجسيمة والمتزايدة التي تواجه البلدين، مشيراً إلى عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بينهما .

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم، صاحب السمو الملكى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود الداخلية بالمملكة العربية السعودية، والدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السعودي بحضور اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية المصري، والسفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة.

من جانبه أكد وزير الداخلية السعودي، أهمية التعاون الوثيق بين مصر والسعودية في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والجرائم الإلكترونية المتزايدة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير أحمد فهمي، أن اللقاء شهد مناقشة سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، مع التركيز على أهمية تكامل الجهود لمواجهة المخاطر التي تفرضها التنظيمات الإرهابية والمتطرفة.

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