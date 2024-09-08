زايد بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة والد الشهيد سيف خميس المهيري

قدم سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور له خميس عيسى عبيد المهيري، والد الشهيد سيف خميس عيسى عبيد المهيري.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة أم سقيم بدبي، عن صادق تعازيه ومواساته لأهل الفقيد وذويه، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.

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