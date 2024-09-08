زايد بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة والد الشهيد سيف خميس المهيري

(MENAFN
- Al-Bayan)
قدم سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور له خميس عيسى عبيد المهيري، والد الشهيد سيف خميس عيسى عبيد المهيري.
وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة أم سقيم بدبي، عن صادق تعازيه ومواساته لأهل الفقيد وذويه، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.
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