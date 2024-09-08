حاكم رأس الخيمة يلتقي نائب رئيس مجلس الدولة الصيني



التقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس في مدينة شيامن، بمقاطعة فوجيان، مع معالي هي ليفينج، نائب رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية.

وبحث سموه مع معالي نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، العلاقات الوثيقة التي تربط دولة الإمارات، وجمهورية الصين الشعبية، وسبل الارتقاء بها إلى مستويات أرحب من الازدهار والنمو في شتى المجالات الثقافية والاستثمارية والتجارية.

ونقل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال اللقاء تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى فخامة شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، وتمنياته للصين وشعبها الصديق بدوام التقدم والازدهار.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها الثقافية والاقتصادية والتجارية مع الصين، وتسريع مسارات التعاون لتحقيق التنمية المستدامة، وتمكين شعب الدولتين من مواصلة مسيرة الازدهار والنمو عبر تفعيل قنوات الحوار وتبادل الخبرات والأفكار.. مشيراً سموه إلى أن دولة الإمارات تعد أكبر شريك تجاري للصين في المنطقة، الأمر الذي يدل على متانة العلاقات وقوة الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين البلدين الصديقين.

وألقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، اليوم، كلمة رئيسية في افتتاح الدورة الـ 24 من "معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة"، أحد أكبر معارض الاستثمار والتجارة في الصين، حيث يشارك فيه أكثر من 1,000 وفد تجاري، ونحو 5,000 شركة، وما يقارب 50 ألفاً من رجال الأعمال.

كما سيلتقي سموه خلال زيارته إلى مدينتي دونغقوان، وشنجن في مقاطعة قوانغدونغ، عدداً من القادة الحكوميين، وصناع القرار، ونخبة من رجال الأعمال، ويزور عدداً من المواقع التاريخية وذات الأهمية الثقافية.

يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الصين الشعبية تحتفلان هذا العام، بمرور 40 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين.

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