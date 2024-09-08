حاكم رأس الخيمة: نتطلع لدفع العلاقات مع الصين نحو مرحلة جديدة من التعاون

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن التعاون الوثيق مع جمهورية الصين الشعبية، يدخل مرحلة جديد من الازدهار والنمو، عبر منظومة عمل متميزة تسعى إلى تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة، وصياغة مشهد استثماري جديد يتصف بالنمو والشمول والاستدامة لجميع الأطراف.

وشدد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في كلمة رئيسية خلال افتتاح فعاليات الدورة الـ 24 من "معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة"، الذي يقام في مدينة شيامين، بمركز شيامن الدولي للمؤتمرات والمعارض، في مقاطعة فوجيان الصينية، وذلك بحضور معالي هي ليفينج، نائب رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية، وأكثر من 200 شخصاً من كبار القادة الحكوميين، والأعمال من كافة أنحاء العالم.. على أهمية تعزيز التعاون مع كافة الشركاء الدوليين في شتى المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية كالتنمية المستدامة والتجارة والتعليم.. مؤكداً سموه أن بناء العلاقات القوية والفاعلة ركيزة لتحقيق الأهداف المشتركة.

وقال سموه " لقد أدى التعاون الوثيق والمتنامي بين دولة الإمارات، وجمهورية الصين الشعبية، إلى تكثيف الزيارات، وترسيخ علاقات التجارة والفرص الهادفة إلى تحقيق رفاهية شعب الدولتين".

وأضاف سموه " نتطلع في رأس الخيمة للاستفادة من عراقة ومتانة علاقاتنا التاريخية مع الصين، ودفعها نحو مرحلة جديدة من الازدهار والنمو والتعاون التجاري المتبادل.. حيث نؤمن أن الاستثمار، لا يكمن فقط في الشركات فحسب، بل يسهم أيضاً في تعزيز التنمية البشرية، والعلاقات بين الشعوب التي تعد محركاً أساسياً لتحقيق المزيد من النجاح والتعاون".

وقام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بعد إلقاء كلمته، بجولة في جناح إمارة رأس الخيمة "استثمر في رأس الخيمة"، ضمن "معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة"، والذي يضم عدداً من الجهات وهي: هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وشركة مرجان، وشركة رأس الخيمة العقارية، وموانئ رأس الخيمة، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، وبنك رأس الخيمة الوطني.

كما عقد سموه مؤتمراً صحافياً مع وسائل الإعلام الصينية الرئيسية، بما فيها، تلفزيون الصين المركزي (CCTV)، وصحيفتي "الصين يومياً" (China Daily)، و"فوجيان ديلي" (Fujian Daily)، و"شيامن ديلي" (Xiamen Daily)، حيث تحدث فيه سموه عن رؤية رأس الخيمة لتعزيز التعاون مع الصين في شتى القطاعات.

والتقى سموه، بوفد الأعمال الإماراتي المشارك في المعرض من مختلف إمارات الدولة بإشراف وزارة الاقتصاد، وتبادل معهم الأحاديث حول أهمية المشاركة في الحدث الاستثماري والتجاري الرائد عالمياً.

ويرأس صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وفد إمارة رأس الخيمة رفيع المستوى المشارك في الحدث الرائد الذي يعد أحد أكبر معارض الاستثمار والتجارة في الصين، حيث يشارك فيه أكثر من 1,000 وفد تجاري، ونحو 5,000 شركة، وما يقارب 50 ألفاً من رجال الأعمال.

وتحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الصين الشعبية هذا العام، بمرور 40 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين.

ويعد المعرض، المحطة الأولى في رحلة سموه التي تستغرق ستة أيام إلى جمهورية الصين الشعبية، حيث يزور خلالها مدينتي دونغقوان وشنجن في مقاطعة قوانغدونغ، ويعقد فيهما لقاءات مع كبار القادة الحكوميين، والثقافيين، ونخبة من رجال الأعمال.

ويُقام معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة، الذي تستضيفه وزارة التجارة الصينية، سنوياً في مدينة شيامن، ويعد منصة لتعزيز العلاقات الاستثمارية الدولية. وقد تطور الحدث في الأعوام القليلة الماضية، ليصبح أحد أكثر الفعاليات الاستثمارية الدولية تأثيراً في العالم، حيث يشارك فيه قادة حكومات، ورجال أعمال من أكثر من 100 دولة، ويحضره مسؤولون حكوميون من أكثر من 100 مدينة من 31 مقاطعة، وبلديات، ومناطق حكم ذاتي في الصين.

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