سلاسل محتوى درامي متنوعة في حبكات شائقة من دبي

عوالم تشويق سينمائي، حافلة بالمتعة والقصص العميقة، والتي تحوي جرعات تسلية وغموض مهمة، تنطلق من دبي في الفترة المقبلة، من خلال سلسلة حصرية جديدة على منصة إنستغرام بعنوان «زي ريل فايلز»، للمخرجة والمنتجة السينمائية زينوفر فاطمة، وذلك بعد نجاح مسلسل التشويق والإثارة «اسبكتر بلاك اوت» في الموسم الأول، والذي اطلق عالمياً على المنصة الرقمية «زي 5 غلوبال».

ترى «زينوفر فاطمة» التي لديها أكثر من 20 فيلماً قصيراً حول مواضيع مختلفة مثل «كوفيد 19» والابتزاز الإلكتروني في فيلموغرافيا الخاص بها، التي تعود إلى أصولها في صناعة الأفلام القصيرة، مع مختارات من أفلام التشويق الجديدة تماماً.

وقالت «فاطمة»: إن الفن الحقيقي لصناعة الأفلام يظهر عندما يكون لديك موارد ومواقع محددة ووقت تشغيل محدد لإحداث تأثير بعملك، ويعد «زي ريل فايلز» أكثر من مجرد مشهد آخر على وسائل التواصل الاجتماعي - إنه درس حقيقي في إنشاء أفلام ذات تأثير، سواء كان الأمر يتعلق بالتمثيل أو الكتابة أو الإخراج أو التصوير السينمائي، والهدف هو إرسال حالة التشويق والرعب إلى الجمهور في 60 ثانية فقط، مع مجموعة محدودة من المواقع وهو حالة ملهمة خاصة صناع الأفلام الذين يتطلعون إلى إحداث تأثير بعملهم بموارد محدودة وبتحدي الإطار الرأسي المستخدم للمشهد في تنسيق «الريلز».

وتكشف «فاطمة» عن مواضيع القصص القصيرة الأنثولوجية، التي ستظهر في سلسلة «زي ريل فايلز»، مصرحة بأن السلسلة الحصرية ستركز على 1-3 من الشخصيات والمواقف التي ستدهش المشاهدين، وستتضمن مواضيع اجتماعية.

ويشارك في الحلقات المستقبلية مؤثرون ناشئون وشخصيات عامة وممثلون مخضرمون وشخصيات اجتماعية مختلفة، في حين أن القصص من تصور زينوفر فاطمة، بينما حلقات العمل هي من إخراج «فاطمة» وصانعة الأفلام وكاتبة السيناريو الناشئة «عفرا فرحانة».