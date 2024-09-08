شرطة الشارقة تحقق في حادث انهيار سقف مدرسة قيد الإنشاء

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة أنها تُحقق في حادث انهيار سقف مدرسة قيد الإنشاء في مدينة كلباء، حيث استجابت الفرق المعنية بسرعة لاتخاذ الإجراءات الفورية،

وتم تقديم الإسعافات الأولية لثلاثة مصابين من جنسيات عربية وآسيوية، تفاوتت إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة، كما تم إخلاء جثتي عاملين توفيا في الحادث.

وأوضح العميد الدكتور علي الكي الحمودي، مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، أنه فور تلقي البلاغ ظهر اليوم، تحركت جميع الفرق المختصة إلى موقع الحادث، بما في ذلك هيئة الشارقة للدفاع المدني، ومركز شرطة كلباء الشامل، وفريق مسرح الجريمة، والإسعاف الوطني، وبلدية مدينة كلباء.

وأشار الحمودي إلى أن الفرق المختصة قامت بإخلاء الموقع بالكامل، وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين في مكان الحادث قبل نقلهم وجثتي المتوفين إلى المستشفى. وما زالت التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادث.

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