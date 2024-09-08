هدف بن رمضان يقود تونس للفوز على جامبيا في تصفيات أمم أفريقيا

فاز المنتخب التونسي على نظيره الجامبي 2 /1، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

ورفع تونس رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، وهو الذي افتتح مشواره بالفوز على مدغشقر بهدف وحيد في الجولة الأولى يوم الأربعاء الماضي.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد منتخب جامبيا عند نقطة واحدة ، فيما تقام أخرى بالمجموعة غدا الاثنين ، بين منتخبي جزر القمر ومدغشقر.

وتقدم المنتخب التونسي عن طريق علي عبدي في الدقيقة 11، وأدرك منتخب جامبيا التعادل عبر علي سوي في الدقيقة 14.

وفي الدقيقة 75 سجل محمد علي بن رمضان الهدف الثاني للمنتخب التونسي.

ويلعب منتخب تونس في الجولة المقبلة مع ضيفه منتخب جزر القمر يوم السادس من

أكتوبر المقبل، فيما يلعب منتخب جامبيا في الجولة ذاتها مع مضيفه منتخب مدغشقر.

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