شباب الأهلي يعبر عجمان ويضرب موعداً مع النصر

أكمل شباب الأهلي عقد المتأهلين للدور ربع النهائي لمسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي "أديب" بعد تخطيه عجمان في ختام جولة الإياب للدور التمهيدي في المباراة التي أقيمت بإستاد راشد بن سعيد وانتهت بالتعادل 1-1، ليستفيد شباب الأهلي من فوزه ذهاباً 2-0، ليضرب موعداً مع النصر في المرحلة المقبلة، وجاء التأهل بصعوبة وبعد سيناريو مثير تقدم فيه عجمان بهدف في الشوط الأول ثم أدرك شباب الأهلي التعادل في الشوط الثاني.

قدم عجمان جيدة في الشوط الأول ترجمها إلى تفوق هجومي معظم فترات الشوط وضاعت له أكثر من فرصة عن طريق وليد أزارو وجونيور بفضل تألق الحارس حمد المقبالي فيما غابت الخطورة على مرمى حارس عجمان علي الحوسني واستمر الضغط الهجومي لعجمان حتى تمكن وليد أزارو من تسجيل هدف السبق في الدقيقة الأولى للوقت البديل من صناعة متقنة للطرف الأيسر محمد سبول، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف أشعل المباراة في شوطها الثاني الذي جاء قوياً

وتحسن مستوى شباب الأهلي الذي أجرى مدربه تبديلاً بداية الشوط بدخول هيرنانديز بدلا من سانتوس سليفا وكارتابيا بدلا من عبد الله النقبي وضاعت فرصة التعديل بداية الشوط من سواريز المنفرد بالمرمى وذهبت تسديدته جوار القائم قبل أن ينجح شباب الأهلي في تعديل النتيجة في الدقيقة 52 من هجمة ثنائية "خد وهات" بين يوري وكارتابيا، انتهت عند يوري الذي أودعها المرمى ببراعة ورفع هدف التعادل من وايقاع المباراة، وقام مدرب عجمان بعدها بتبديل 3 لاعبين دفعة واحدة، روكي مكان أيمن الحسوني وسعود سعيد مكان محمد سبول ووحسن إبراهيم مكان انس امطيطش

وشهدت الدقيقة 61 خروج الحارس علي الحوسني مصابا وحل مكانه يوسف أحمد فيما دفع مدرب شباب الأهلي بتبديل ثالث بدخول ليموس بدلا من سواريز وسيطر شباب الأهلي بشكل واضح بعد ذلك وضاعت له فرصة التقدم من لوكا وهو في مواجهة المرمى من هجمة صنعها مؤنس دبور وضاعت فرصتين لمونس دبور وفرصة من ليما صنعها دبور قبل أن يخرج من الملعب في الدقيقة 92 ويحل مكانه جويلهرم، واستمرت المباراة تعادلية حتى أعلن الحكم الدولي سلطان عبد الرزاق عن نهايتها.

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