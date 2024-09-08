حمدان بن زايد يزور معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في دورته الحادية والعشرين، حيث تفقد سموه أجنحة المعرض.

ورافق سموه في الزيارة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي ماجد المنصوري الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، واللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي، وسعادة ناصر المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك وسعادة عيسى أبوشهاب مستشار سمو رئيس الهلال الأحمر الإماراتي، وسعادة خديم الدرعي وعدد من كبار المسؤولين.

واطلع سموه خلال جولته في المعرض على أبرز المشاركات المحلية والعالمية المتخصصة في صناعات الصيد والفروسية، التي عرضت آخر المستجدات والتقنيات الحديثة المستخدمة في هذه القطاعات، كما التقى بعدد من المشاركين وتعرف على أهم المبادرات والمشاريع الوطنية والفعاليات الثقافية والتراثية المصاحبة للمعرض.

فقد زار سموه أجنحة الشركات الوطنبة منها بينونة وكراكال إضافة إلى جناح الصندوق العالمي لصون الحبارى، كما اطلع سموه على جناح مبادرة "المقناص" التي تقدم تجربة تفاعلية للتعرف على رياضة الصيد بالصقور من خلال العروض الأدائية والمعرض المصاحب، وصولاً لجناح هيئة البيئة أبوظبي وشركة“ما هوا” التي تنتج الماء من الهواء ومشروع الغدير.

وأعرب سموه عن سعادته بنجاح الدورة الحالية للمعرض والمشاركة الواسعة من قبل العارضين المحليين والدوليين الذين عكسوا غنى التراث المحلي، مؤكداً أن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية يواصل دوره كمنصة للتبادل الثقافي والحضاري ومنبراً للممارسات المستدامة في هذا المضمار.

وقال سموه " تُعد الدورة الـ21 من المعرض حدثًا استثنائيًا رسخ مكانة إمارة أبوظبي كعاصمة لقطاعات الصيد والفروسية على الصعيدين الإقليمي والدولي ، وحاضنة للإبداع والابتكار في هذه القطاعات الحيوية، وذلك وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة“حفظه الله”، الرامية للتوفيق بين متطلبات الحداثة والموروث الحضاري والثقافي الغني للدولة في مختلف القطاعات المعرفية والاقتصادية، وذلك للحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته التراثية وصونها لأجيال المستقبل".

وأثنى سموه على جهود فرق العمل والقائمين على الدورة الحالية للمعرض من الكفاءات الوطنية، الذين ساهموا في إنجاح الفعالية وإبرازها بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب سموه عن ثقته في أن المعرض سيواصل دوره في تسليط الضوء على الوجه الحضاري والمشرق والتراث الغني للدولة.

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