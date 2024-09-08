100 % رسوماً جمركية.. ترامب يتعهد بجعل التحول عن استخدام الدولار مكلفاً

تعهد المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد بجعل التحول عن استخدام الدولار عالي الكُلفة للدول التي تتخذ هذه الخطوة، مضيفاً بنداً جديداً إلى برنامجه الخاص بالرسوم الجمركية.

وقال خلال تجمع حاشد في ولاية ويسكونسن: «تترك الدولار، إذن لن تتبادل تجارياً مع الولايات المتحدة لأننا سنفرض تعرفة بنسبة 100 % على سلعك».

يأتي هذا التصريح بعد أشهر من المناقشات بين ترامب ومستشاريه الاقتصاديين بشأن طرق معاقبة الحلفاء أو الخصوم الذين يسعون إلى طرق فعالة للمشاركة في التجارة الثنائية بعملات غير الدولار.

وذكر أشخاص مطلعون على الأمر سابقاً لوكالة «بلومبرغ نيوز» أن الخيارات تشمل فرض ضوابط للتصدير، ورسوم التلاعب بالعملة، والتعرفات الجمركية.

واعتبر ترامب، الذي تبنى منذ فترة طويلة سياسات التجارة الحمائية، أن الدولار كان تحت حصار كبير لمدة 8 سنوات. وناقشت الصين والهند والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا التخلي عن الدولار في قمة العام الماضي.

وعلى النقيض من ذلك، يريد ترامب أن يظل الدولار عملة الاحتياطي العالمي، وهو التعهد الذي جدده في التجمع الانتخابي الأخير.

وتوعد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 % على السيارات الصينية المصنوعة في المكسيك، وهي ضعف الضريبة التي قال في وقت سابق إنه سيفرضها على السيارات المصنوعة.