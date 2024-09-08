Sunday, 08 September 2024 10:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


100 % رسوماً جمركية.. ترامب يتعهد بجعل التحول عن استخدام الدولار مكلفاً

9/8/2024 3:00:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعهد المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب بجعل التحول عن استخدام الدولار عالي الكُلفة للدول التي تتخذ هذه الخطوة، مضيفاً بنداً جديداً إلى برنامجه الخاص بالرسوم الجمركية.

وقال خلال تجمع حاشد في ولاية ويسكونسن: «تترك الدولار، إذن لن تتبادل تجارياً مع الولايات المتحدة لأننا سنفرض تعرفة بنسبة 100 % على سلعك».

يأتي هذا التصريح بعد أشهر من المناقشات بين ترامب ومستشاريه الاقتصاديين بشأن طرق معاقبة الحلفاء أو الخصوم الذين يسعون إلى طرق فعالة للمشاركة في التجارة الثنائية بعملات غير الدولار.

وذكر أشخاص مطلعون على الأمر سابقاً لوكالة «بلومبرغ نيوز» أن الخيارات تشمل فرض ضوابط للتصدير، ورسوم التلاعب بالعملة، والتعرفات الجمركية.

واعتبر ترامب، الذي تبنى منذ فترة طويلة سياسات التجارة الحمائية، أن الدولار كان تحت حصار كبير لمدة 8 سنوات. وناقشت الصين والهند والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا التخلي عن الدولار في قمة العام الماضي.

وعلى النقيض من ذلك، يريد ترامب أن يظل الدولار عملة الاحتياطي العالمي، وهو التعهد الذي جدده في التجمع الانتخابي الأخير.

وتوعد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 % على السيارات الصينية المصنوعة في المكسيك، وهي ضعف الضريبة التي قال في وقت سابق إنه سيفرضها على السيارات المصنوعة.

MENAFN08092024000110011019ID1108649451

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث