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ترخيص السواقين تقدم خدماتها كالمعتاد الإثنين والأربعاء

9/8/2024 3:00:04 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أكدت إدارة ترخيص السواقين والمركبات على تقديم خدماتها وكالمعتاد يومي الإثنين والأربعاء، الموافقان 9 و11 من الشهر الجاري بينما يتوقف عمل الإدارة خلال العطلة الرسمية المقرة في يوم الانتخابات والتي كانت مبرمجة منذ وقت طويل، ولم يتم وضع أي موعد للفحص النظري أو العملي خلالها.

وأضافت أنه بالنسبة للعطلة التي تم إقرارها بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف يوم الاثنين الموافق 16 من الشهر الجاري، تم ترحيل مواعيدهم ليوم الاحد ١٥/ ٩ و من لا يتمكن من المراجعة يوم الاحد فسيتم ترحيل مواعيدهم الى إي يوم يتناسب مع متلقي الخدمة وبدون أي كلف مادية.

ونوعا بأن الترخيص المتنقل المسائي بغمدان و على طريق اربد عمان سيعتذر عن تقديم خدماته ليوم الاثنين الموافق ٩/ ٩

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