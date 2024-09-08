ترخيص السواقين تقدم خدماتها كالمعتاد الإثنين والأربعاء

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- Khaberni) خبرني - أكدت إدارة ترخيص السواقين والمركبات على تقديم خدماتها وكالمعتاد يومي الإثنين والأربعاء، الموافقان 9 و11 من الشهر الجاري بينما يتوقف عمل الإدارة خلال العطلة الرسمية المقرة في يوم الانتخابات والتي كانت مبرمجة منذ وقت طويل، ولم يتم وضع أي موعد للفحص النظري أو العملي خلالها.
وأضافت أنه بالنسبة للعطلة التي تم إقرارها بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف يوم الاثنين الموافق 16 من الشهر الجاري، تم ترحيل مواعيدهم ليوم الاحد ١٥/ ٩ و من لا يتمكن من المراجعة يوم الاحد فسيتم ترحيل مواعيدهم الى إي يوم يتناسب مع متلقي الخدمة وبدون أي كلف مادية.
ونوعا بأن الترخيص المتنقل المسائي بغمدان و على طريق اربد عمان سيعتذر عن تقديم خدماته ليوم الاثنين الموافق ٩/ ٩
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