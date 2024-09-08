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الأردن..الداخلية: حادثة معبر الكرامة عمل فردي

9/8/2024 3:00:04 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -قالت وزارة الداخلية اليوم الاحد إن التحقيقات الاوليّة في حادثة اطلاق النار في الجانب الآخر من جسر الملك حسين أكدت أن مطلق النار هو مواطن أردني اسمه ماهر ذياب حسين الجازي من سكان منطقة الحسينية في محافظة معان ، وكان عبر الجسر سائقا” لمركبة شحن تحمل بضائع تجارية من الأردن إلى الضفة الغربية.


وأكدت الوزارة أن النتائج الاوليّة للتحقيق تشير إلى أن الحادث هو عمل فردي، وأن التحقيقات مستمرة للوصول الى كافة تفاصيل الحادث.


وقالت الوزارة إنه يجري التنسيق بين الجهات المعنية لاستلام جثة منفذ العملية ليصار الى دفنها في الأردن.


كما أكدت وزارة الداخلية أنه أفرج عن كل السائقين الأردنيين الذين تم التحقيق معهم بعد الحادث ، وعادت أكثر من 100 شاحنة إلى المملكة بشكل متتابع نهار اليوم.


وأشارت الوزارة إلى أن الجهات المعنيه تتابع أيضا مسألة إغلاق الجسر بعد الحادثة.

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