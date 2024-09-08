الرئيس يهاتف الرئيس تبون مهنئا بنجاح العملية الديمقراطية وبفوزه بالانتخابات لولاية جديدة

(MENAFN
- Palestine News Network
)
رام الله / PNN - هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأحد، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مهنئا بنجاح العملية الديمقراطية وبفوزه بالانتخابات الرئاسية لولاية جديدة.
وتمنى سيادته للجزائر الشقيقة مزيدا من التقدم والازدهار، مشيدا بالدور الريادي الذي تقوم به خدمة للقضية الفلسطينية، مؤكدا مواصلة العمل بين البلدين الشقيقين لتعزيز العلاقات الثنائية.
بدوره، شكر الرئيس تبون الرئيس عباس على الاتصال، مؤكدا أن القضية الفلسطينية كانت وستبقى على رأس أولويات الجزائر.
وجدد الرئيس تبون مواقف بلاده المبدئية الداعمة والثابتة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في جميع المحافل.
MENAFN08092024000205011050ID1108649442
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.