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الرئيس يهاتف الرئيس تبون مهنئا بنجاح العملية الديمقراطية وبفوزه بالانتخابات لولاية جديدة

9/8/2024 2:49:40 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأحد، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مهنئا بنجاح العملية الديمقراطية وبفوزه بالانتخابات الرئاسية لولاية جديدة.

وتمنى سيادته للجزائر الشقيقة مزيدا من التقدم والازدهار، مشيدا بالدور الريادي الذي تقوم به خدمة للقضية الفلسطينية، مؤكدا مواصلة العمل بين البلدين الشقيقين لتعزيز العلاقات الثنائية.

بدوره، شكر الرئيس تبون الرئيس عباس على الاتصال، مؤكدا أن القضية الفلسطينية كانت وستبقى على رأس أولويات الجزائر.

وجدد الرئيس تبون مواقف بلاده المبدئية الداعمة والثابتة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في جميع المحافل.

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