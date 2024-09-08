مستعمرون يهاجمون مركبات المواطنين شمال البيرة

وأفادت مصادر أمنية، بأن مستعمرين تجمهروا عند الشارع الرئيس قرب مستعمرة "بيت إيل"، المقامة على أراضي المواطنين شمال البيرة، وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، دون أن يبلغ عن إصابات أو أضرار مادية.

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