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مستعمرون يهاجمون مركبات المواطنين شمال البيرة

9/8/2024 2:49:40 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - هاجم مستعمرون مركبات المواطنين، مساء اليوم الأحد، شمال مدينة البيرة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن مستعمرين تجمهروا عند الشارع الرئيس قرب مستعمرة "بيت إيل"، المقامة على أراضي المواطنين شمال البيرة، وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، دون أن يبلغ عن إصابات أو أضرار مادية.

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