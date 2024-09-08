مستعمرون يهاجمون مركبات المواطنين شمال البيرة
التاريخ
9/8/2024 2:49:40 PM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
رام الله / PNN - هاجم مستعمرون مركبات المواطنين، مساء اليوم الأحد، شمال مدينة البيرة.
وأفادت مصادر أمنية، بأن مستعمرين تجمهروا عند الشارع الرئيس قرب مستعمرة "بيت إيل"، المقامة على أراضي المواطنين شمال البيرة، وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، دون أن يبلغ عن إصابات أو أضرار مادية.
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