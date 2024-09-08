Sunday, 08 September 2024 10:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التعليم العالي تنظم ورشة عمل حول الذكاء الاصطناعي التوليدي

9/8/2024 2:49:40 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - نظمت وزارة التربية والتعليم العالي، من خلال الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي، ورشة عمل حول الذكاء الاصطناعي التوليدي بعنوان "تسخير الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحسين جودة العمل".

واستهدفت الورشة مُوظفي الوزارة والعاملين في الجامعات الفلسطينية، إذ عُقدت على مدار يومين منفصلين في مقر الوزارة برام الله، إذ قدَّمهما المحاضر زهير خليف.

وتطرَّقت الورشة للموضوعات الخاصة بدور الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحسين كفاءة العمل الإداري والمستوى المهني للموظَّفين، إضافة إلى أدوات تعزيز البحث العلمي، وكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في عمليات الاعتماد ومُتابعة الجودة.

بدوره، أكد رئيس هيئة الاعتماد والجودة معمر شتيوي ضرورة وجود سياسة وطنية للذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم العام والعالي بفلسطين، وهو ما يتطلّب تدريب الموظفين والإداريين على المفاهيم والمهارات التطبيقات الأساسية للذكاء الاصطناعي؛ لتمكينهم من المشاركة في إعداد السياسة.

MENAFN08092024000205011050ID1108649440

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث