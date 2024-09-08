التعليم العالي تنظم ورشة عمل حول الذكاء الاصطناعي التوليدي

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - نظمت وزارة التربية
والتعليم العالي، من خلال الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم
العالي، ورشة عمل حول الذكاء الاصطناعي التوليدي بعنوان "تسخير الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحسين جودة العمل".
واستهدفت الورشة مُوظفي الوزارة والعاملين في الجامعات الفلسطينية، إذ عُقدت على مدار يومين منفصلين في مقر الوزارة برام الله، إذ قدَّمهما المحاضر زهير خليف.
وتطرَّقت الورشة للموضوعات الخاصة بدور الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحسين كفاءة العمل الإداري والمستوى المهني للموظَّفين، إضافة إلى أدوات تعزيز البحث العلمي، وكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في عمليات الاعتماد ومُتابعة الجودة.
بدوره، أكد رئيس هيئة الاعتماد والجودة معمر شتيوي ضرورة وجود سياسة وطنية للذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم العام والعالي بفلسطين، وهو ما يتطلّب تدريب الموظفين والإداريين على المفاهيم والمهارات التطبيقات الأساسية للذكاء الاصطناعي؛ لتمكينهم من المشاركة في إعداد السياسة.
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