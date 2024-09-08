التعليم العالي تنظم ورشة عمل حول الذكاء الاصطناعي التوليدي

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - نظمت وزارة والتعليم العالي، من خلال الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات العالي، ورشة عمل حول الذكاء الاصطناعي التوليدي بعنوان "تسخير الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحسين جودة العمل".

واستهدفت الورشة مُوظفي الوزارة والعاملين في الفلسطينية، إذ عُقدت على مدار يومين منفصلين في مقر الوزارة برام الله، إذ قدَّمهما المحاضر زهير خليف.

وتطرَّقت الورشة للموضوعات الخاصة بدور الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحسين كفاءة العمل الإداري والمستوى المهني للموظَّفين، إضافة إلى أدوات تعزيز البحث العلمي، وكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في عمليات الاعتماد ومُتابعة الجودة.

بدوره، أكد رئيس هيئة الاعتماد والجودة معمر شتيوي ضرورة وجود سياسة وطنية للذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم العام والعالي بفلسطين، وهو ما يتطلّب تدريب الموظفين والإداريين على المفاهيم والمهارات التطبيقات الأساسية للذكاء الاصطناعي؛ لتمكينهم من المشاركة في إعداد السياسة.