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مستوطنون يعتدون على مسن بعد اختطافه جنوب الخليل

9/8/2024 2:49:39 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل /PNN / اختطف مستوطنون متطرفون مسنا من بلدة الظاهرية جنوب الخليل، اليوم الأحد، واعتدت عليه بالضرب المبرح.

وقالت مصادر محلية، إن مجموعة من المستوطنين اختطفت المسن باجي سالم أبو شرخ (68 عاما)، واعتدت عليه بالضرب، أثناء رعيه الأغنام في منطقة الطيران.

وأضافت أن الأهالي شرعوا بالبحث
عنه فور اختطافه من قبل المستوطنين، في الوقت الذي كان قد وصل إلى الجيش، قبل تنفيذهم جريمة أكبر بحقه.

يشار إلى أن ما تعرض له أبو شرخ يأتي في سياق الممارسات الإجرامية التي تصاعدت في هذه المنطقة من قبل المستعمرين

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