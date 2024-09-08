مستوطنون يعتدون على مسن بعد اختطافه جنوب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network
)
الخليل /PNN / اختطف مستوطنون متطرفون مسنا من بلدة الظاهرية جنوب الخليل، اليوم الأحد، واعتدت عليه بالضرب المبرح.
وقالت مصادر محلية، إن مجموعة من المستوطنين اختطفت المسن باجي سالم أبو شرخ (68 عاما)، واعتدت عليه بالضرب، أثناء رعيه الأغنام في منطقة الطيران.
وأضافت أن الأهالي شرعوا بالبحث
عنه فور اختطافه من قبل المستوطنين، في الوقت الذي كان قد وصل إلى الجيش، قبل تنفيذهم جريمة أكبر بحقه.
يشار إلى أن ما تعرض له أبو شرخ يأتي في سياق الممارسات الإجرامية التي تصاعدت في هذه المنطقة من قبل المستعمرين
MENAFN08092024000205011050ID1108649439
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.