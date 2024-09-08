ERG تتفاوض مع الوطنية السعودية للاستحواذ على 150 ألف متر بالرياض

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال المهندس محمد رزق، رئيس مجلس إدارة شركة ERG، إن شركته أجرت مفاوضات متقدمة مع الشركة الوطنية السعودية للاستحواذ على 150 ألف متر مربع بمنطقة شمال شرق الرياض، وذلك للبدء فى إنشاء واحد من أكبر المشروعات العقارية بالعاصمة السعودية.
وأضاف“رزق”، أن شركة“ERG”، إحدى شركات مجموعة رزق جروب، تتبنى استراتيجية جديدة قائمة على التوسع أفقيًا ورأسيًا، من خلال مضاعفة محفظة أراضيها وتنويع مشروعاتها وزيادة حجم استثماراتها فى السوق المحلية، بالإضافة إلى ضخ استثمارات فى أسواق عربية وعالمية، ومن ثم جاء التفاوض مع الشركة الوطنية السعودية.
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وأكد رزق، أن السعودية توفر مناخًا ملائمًا للاستثمار وتقدم حوافز جيدة للمستثمرين.
وأوضح مالك شركة“ERG”، أن مبادرته بتأسيس شركة فى المملكة العربية السعودية هدفها أن تتحول لنواة لتواجدها فى الأسواق الخارجية، موضحًا أن القرار جاء بعد إجراء دراسة على السوق السعودية فى ظل التيسيرات الاستثمارية والتمويلية التى تقدمها المملكة.
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