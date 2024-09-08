ERG تتفاوض مع الوطنية السعودية للاستحواذ على 150 ألف متر بالرياض

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس محمد رزق، رئيس مجلس إدارة شركة ERG، إن شركته أجرت مفاوضات متقدمة مع الشركة الوطنية السعودية للاستحواذ على 150 ألف متر مربع بمنطقة شمال شرق الرياض، وذلك للبدء فى إنشاء واحد من أكبر المشروعات العقارية بالعاصمة السعودية.

وأضاف“رزق”، أن شركة“ERG”، إحدى شركات مجموعة رزق جروب، تتبنى استراتيجية جديدة قائمة على التوسع أفقيًا ورأسيًا، من خلال مضاعفة محفظة أراضيها وتنويع مشروعاتها وزيادة حجم استثماراتها فى السوق المحلية، بالإضافة إلى ضخ استثمارات فى أسواق عربية وعالمية، ومن ثم جاء التفاوض مع الشركة الوطنية السعودية.

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وأكد رزق، أن السعودية توفر مناخًا ملائمًا للاستثمار وتقدم حوافز جيدة للمستثمرين.

وأوضح مالك شركة“ERG”، أن مبادرته بتأسيس شركة فى المملكة العربية السعودية هدفها أن تتحول لنواة لتواجدها فى الأسواق الخارجية، موضحًا أن القرار جاء بعد إجراء دراسة على السوق السعودية فى ظل التيسيرات الاستثمارية والتمويلية التى تقدمها المملكة.