“مدينة مصر” تطرح مشروع“بترفلاى” فى“مستقبل سيتى” بمبيعات 64 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة مدينة مصر، عن إطلاق مشروعها“بترفلاى” داخل مستقبل سيتى، من خلال شركة“مِنّكْ” التابعة لها، بمبيعات تصل إلى 64 مليار جنيه.

وقالت شركة مدينة مصر، فى بيان، إن المشروع الجديد يقع على محور الأمل داخل مستقبل سيتى، بمبيعات تصل إلى 64 مليار جنيه، ويقام المشروع على مساحة 187 فدانًا.

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ويضم المشروع وحدات سكنية فاخرة، تشمل الوحدات فيلات من نوع S Villa بمساحة 238 مترًا مربعًا، وتاون هاوس بمساحة تتراوح من 245 إلى 256 مترًا مربعًا، وفيلات مستقلة بمساحة تتراوح من 175 إلى 240 مترًا مربعًا.

ويضم المشروع منطقة تجارية تمتد على واجهة رئيسية بطول 729 مترًا على محور الأمل، تشمل مجموعة متنوعة من المتاجر والمطاعم الراقية لتلبية احتياجات السكان والزوار.

وقال المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر:“إطلاق مشروع بترفلاى يمثل محطة هامة فى خططنا الطموحة للتوسع وتنويع محفظة أراضينا، ويعد المشروع هو الاستثمار الأول للشركة فى مستقبل سيتى، إحدى أهم المدن الجديدة الواعدة فى مصر”.

وأضاف:“حرصنا فى بترفلاى على المزج بين الفخامة والاستدامة من خلال استخدام مواد بناء صديقة للبيئة وتطبيق تقنيات حديثة لترشيد استهلاك الطاقة والمياه، التزامًا منا ببناء مجتمعات عمرانية مستدامة تلبى احتياجات عملائنا المتطورة”.

ويعتمد مشروع“بترفلاى” على ممارسات مبتكرة لتحقيق الاستدامة، مثل استخدام مواد بناء صديقة للبيئة وتطبيق أحدث التقنيات الموفرة للطاقة والمياه، وتطبيق معايير البناء المستدام، ويضم المشروع نادٍ صحي، ومركز مجتمعي، وممرات مخصصة للمشى وركوب الدراجات.

ويأتى إطلاق مشروع“بترفلاى” بعد الإعلان عن التعاون الاستراتيجى بين مدينة مصر وشركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية، لتطوير مشروع عمرانى متكامل متعدد الاستخدامات بمحور الأمل داخل مستقبل سيتى.