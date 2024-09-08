(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة مدينة مصر، عن إطلاق مشروعها“بترفلاى” داخل مستقبل سيتى، من خلال شركة“مِنّكْ” التابعة لها، بمبيعات تصل إلى 64 مليار جنيه.
وقالت شركة مدينة مصر، فى بيان، إن المشروع الجديد يقع على محور الأمل داخل مستقبل سيتى، بمبيعات تصل إلى 64 مليار جنيه، ويقام المشروع على مساحة 187 فدانًا.
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ويضم المشروع وحدات سكنية فاخرة، تشمل الوحدات فيلات من نوع S Villa بمساحة 238 مترًا مربعًا، وتاون هاوس بمساحة تتراوح من 245 إلى 256 مترًا مربعًا، وفيلات مستقلة بمساحة تتراوح من 175 إلى 240 مترًا مربعًا.
“مدينة مصر” تطرح مشروع“بترفلاى” فى“مستقبل سيتى” بمبيعات 64 مليار جنيه
ويضم المشروع منطقة تجارية تمتد على واجهة رئيسية بطول 729 مترًا على محور الأمل، تشمل مجموعة متنوعة من المتاجر والمطاعم الراقية لتلبية احتياجات السكان والزوار.
وقال المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر:“إطلاق مشروع بترفلاى يمثل محطة هامة فى خططنا الطموحة للتوسع وتنويع محفظة أراضينا، ويعد المشروع هو الاستثمار الأول للشركة فى مستقبل سيتى، إحدى أهم المدن الجديدة الواعدة فى مصر”.
وأضاف:“حرصنا فى بترفلاى على المزج بين الفخامة والاستدامة من خلال استخدام مواد بناء صديقة للبيئة وتطبيق تقنيات حديثة لترشيد استهلاك الطاقة والمياه، التزامًا منا ببناء مجتمعات عمرانية مستدامة تلبى احتياجات عملائنا المتطورة”.
ويعتمد مشروع“بترفلاى” على ممارسات مبتكرة لتحقيق الاستدامة، مثل استخدام مواد بناء صديقة للبيئة وتطبيق أحدث التقنيات الموفرة للطاقة والمياه، وتطبيق معايير البناء المستدام، ويضم المشروع نادٍ صحي، ومركز مجتمعي، وممرات مخصصة للمشى وركوب الدراجات.
ويأتى إطلاق مشروع“بترفلاى” بعد الإعلان عن التعاون الاستراتيجى بين مدينة مصر وشركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية، لتطوير مشروع عمرانى متكامل متعدد الاستخدامات بمحور الأمل داخل مستقبل سيتى.
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