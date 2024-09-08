وزير الإسكان: محفزات لسرعة تحصيل المستحقات المالية لـالمجتمعات العمرانية

MENAFN - Al-Borsa News) عقد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، اجتماعا مع الدكتور حسن الشوربجى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، ومسئولى القطاع، لمتابعة سير العمل بالقطاع، وخطة طرح الوحدات السكنية والفرص الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.

ووجه وزير الإسكان، بضرورة العمل على تعظيم الموارد المالية لهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزتها، من خلال أفكار غير تقليدية“خارج الصندوق”، وحوكمة الإجراءات والضوابط ومنظومة العمل بالقطاع، ووضع المحفزات لسرعة تحصيل المستحقات المالية للهيئة وأجهزتها، وخاصة المتأخرات، مشدداً على ضرورة وضع رؤية للتدفقات المالية بكل مدينة، حتى يتم بناء الخطة التنفيذية للمشروعات التنموية على ضوء تلك الرؤية.

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وناقش الوزير مع مسئولى قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، خطة طرح الوحدات السكنية والتجارية والإدارية وقطع الأراضى بأنواعها المختلفة، والمحال التجارية، وغيرها من الفرص الاستثمارية بمختلف المدن الجديدة، وكذا خطة متحصلات تقنين الأراضى المضافة لعدد من المدن الجديدة، وطرح الفرص الاستثمارية بالحصص العينية للهيئة، موجهاً بوضع خطة تفصيلية للطرح حتى عام 2030، ووضع مستهدفات للتدفقات المالية يتم العمل على تحصيلها، على أن تتضمن هذه الخطة مستهدفات شهرية للعامين المقبلين.

كما وجه الوزير، قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، بتشكيل لجان للمرور على جميع المدن الجديدة والتنسيق مع أجهزتها، لحصر جميع الوحدات السكنية والتجارية والإدارية والأراضى المتاحة بجميع أنواعها، والمحال التجارية، وغيرها من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، وإنهاء عمل تلك اللجان فى أسرع وقت، حتى يتم وضع خطة واضحة للطرح بناء على الحصر الفعلى لجميع الفرص المتاحة.

ووجه الشربينى، بدراسة التوسع فى آلية الإتاحة المباشرة للوحدات السكنية من خلال أجهزة المدن الجديدة، للإسراع فى إتاحة الوحدات للمواطنين، حيث حققت تلك الآلية نجاحاً كبيراً فى المدن التى طُبقت بها، مع مراعاة حوكمة وضبط الإجراءات، وكذا التوسع فى إطلاق المنصات الإلكترونية لتقديم مختلف الخدمات للمتعاملين مع الهيئة وأجهزتها، وذلك فى إطار توجه الدولة للحوكمة والتحول الرقمى، وتيسير الإجراءات للمواطنين.