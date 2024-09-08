الإسكان الاجتماعى: تحرير 8793 محضرًا منذ بدء العمل بمنظومة الضبطية القضائية

MENAFN - Al-Borsa News) افتتحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، فعاليات ورشة العمل السنوية فى دورتها الخامسة لمنظومة الضبطية القضائية، وذلك بحضور مسئولى ومأمورى الضبطية القضائية بالصندوق، وأجهزة المدن الجديدة، ومديريات الإسكان.

وأوضحت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن الهدف الأساسى لمنظومة الضبطية القضائية يتمثل فى ضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع المتاجرة بالوحدات السكنية المدعومة للمواطنين منخفضى سواءً من خلال الإيجار أو البيع.

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وأشادت عبد الحميد، بالجهود المبذولة من قبل مأمورى الضبط القضائى بالصندوق وأجهزة المدن ومديريات الإسكان بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدة أنها محل تقدير من الجميع، وذلك نظرًا لما يقومون به من جهد لضمان تطبيق قانون الإسكان الاجتماعى رقم 93 لسنة 2018.

وأضافت أن عدد الوحدات السكنية التى تم تنفيذها بلغ نحو 690 ألف وحدة سكنية حتى الآن، كما استفاد بالبرنامج نحو 575 ألف عميل، بجانب توفير عدة صور للدعم سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، حيث يبلغ إجمالى الدعم الممنوح لعملاء منخفضى الدخل أكثر من 50% من ثمن الوحدة.

وأوضحت أن الصندوق يهدف إلى تحويل إجراءات منظومة الضبطية القضائية للنظام الإلكترونى بصورة كاملة لضمان سرعتها وكفاءتها.

وأشارت إلى أنه تم تحرير نحو 8793 محضرًا للوحدات المخالفة منذ بدء العمل بالمنظومة وحتى يوليو 2024، كما بلغ إجمالى مبالغ التصالحات نحو 105.4 مليون جنيه حتى 31 أغسطس 2024، كما بلغ إجمالى عدد محاضر التصالح 3516 محضرا حتى 31 أغسطس 2024، وتم الحكم بالإدانة فى 2143 قضية، وجارٍ العمل على 2444 قضية.

وأكدت أن قيمة الغرامة المقررة على المخالفات سوف يتم تغليظها خلال الفترة المقبلة، سواءً على مستوى الإيجار أو البيع، كما سيتم تخفيض قيمة الغرامة فى حالة تصالح العميل قبل بدء العمل على المحاضر المحررة للمخالف على أن يتم مضاعفة المخالفة فى حالة التأخير عن التصالح.

وأهابت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بالمواطنين ضرورة شغل وحداتهم السكنية التى حصلوا عليها، وذلك لضمان استمرارية البرنامج وتحقيق أهدافه الفعلية، مؤكدة أن مأمورى الضبطية القضائية سوف يقومون بوضع إنذار لكل وحدة سكنية لا يتم شغلها وعلى صاحبها ضرورة التواصل مع جهاز المدينة أو مديرية الإسكان التابع لها فورًا.