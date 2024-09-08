غرق مسؤول هندي رفض غواص إنقاذه قبل قبض أجرته

MENAFN - Khaberni) خبرني- غرق أديتيافاردهان سينغ، نائب مدير إدارة الصحة في إحدى الولايات الهندية في نهر الغانج اليوم السبت، بعد أن رفض غواص إنقاذه بسبب تأخر تحويل أجره مقابل إنقاذه.

وحسب "صحيفة ديكان هيرالد" الهندية طلب ​​أصدقاء سينغ المساعدة من غواص كان موجوداً عند ضفة النهر لإنقاذه، ولكنه طلب الحصول على 10000 روبية (حوالي 119 دولارًا) أولاً، وقال إنه لن يقفز في النهر إلا بعد دفع المال.

وفي غياب المال لدى الأصدقاء، أجروا تحويلاً مالياً عبر الإنترنت، وانتظر الغواص، شايلش كاشياب، وصولها إليه قبل الغطس في النهر، بعد فوات الأوان وغرق سينغ، الذي اختفى في الماء وغرق بشكل مأساوي.



وذكرت التقارير أن كاشياب بدأ البحث عن سينغ بعد استلامه الأموال.

وذكرت مصادر الشرطة أن سينغ، الذي كان يعمل في كانبور، وصل إلى مضيق ناناماو على ضفة نهر الغانج يوم السبت، وبينما كان يستحم في النهر، انزلق فجرفه التيار القوي.

وقال آخرون إنه كان يلتقط صورة سيلفي عندما انزلق إلى النهر، وفقً صحيفة ديكان هيرالد.

