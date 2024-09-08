غرق مسؤول هندي رفض غواص إنقاذه قبل قبض أجرته

(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- غرق أديتيافاردهان سينغ، نائب مدير إدارة الصحة في إحدى الولايات الهندية في نهر الغانج اليوم السبت، بعد أن رفض غواص إنقاذه بسبب تأخر تحويل أجره مقابل إنقاذه.
وحسب "صحيفة ديكان هيرالد" الهندية طلب أصدقاء سينغ المساعدة من غواص كان موجوداً عند ضفة النهر لإنقاذه، ولكنه طلب الحصول على 10000 روبية (حوالي 119 دولارًا) أولاً، وقال إنه لن يقفز في النهر إلا بعد دفع المال.
وفي غياب المال لدى الأصدقاء، أجروا تحويلاً مالياً عبر الإنترنت، وانتظر الغواص، شايلش كاشياب، وصولها إليه قبل الغطس في النهر، بعد فوات الأوان وغرق سينغ، الذي اختفى في الماء وغرق بشكل مأساوي.
وذكرت التقارير أن كاشياب بدأ البحث عن سينغ بعد استلامه الأموال.
وذكرت مصادر الشرطة أن سينغ، الذي كان يعمل في كانبور، وصل إلى مضيق ناناماو على ضفة نهر الغانج يوم السبت، وبينما كان يستحم في النهر، انزلق فجرفه التيار القوي.
وقال آخرون إنه كان يلتقط صورة سيلفي عندما انزلق إلى النهر، وفقً صحيفة ديكان هيرالد.
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