تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في مونديال القدرة.. والحربي يحصل على الميدالية الفضية

أسدل الستار اليوم الأحد على فعاليات بطولة العالم للقدرة في فرنسا بتتويج أبطال مونديال 2024 في ميادين مونبازير التي استضافت فعاليات الحدث بمشاركة 118 فارساً وفارسة من 39 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وأعلن الاتحاد الدولي للفروسية رسمياً على هامش مراسم التتويج في حفل الختام استضافة محافظة العلا في المملكة العربية السعودية الشقيقة للنسخة المقبلة من البطولة في عام 2026.

وتوج الفارس الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الفريق الملكي البحريني بالميدالية الذهبية في فئة الفردي للنسخة الثانية على التوالي، كما حصل جواده «أفيريست لا ماجوري» على جائزة أفضل حالة خيل في البطولة، وحصل الفارس الإماراتي سعيد أحمد جابر الحربي على الميدالية الفضية بعد إحرازه الوصافة على صهوة «كاسلبار كادبرا» ليؤكد فرسان الإمارات حضورهم المميز بعد اعتلاء منصة التتويج للمرة الثالثة على التوالي، فيما نالت الفارسة الفرنسية ميلودي الميدالية البرونزية.

وجرت خلال مراسم التتويج تكريم الفائزين ضمن المراكز العشرة الأولى من بينهم وصيف مونديال بوذيب في الإمارات 2023 وبطل النسخة 2021 في ايطاليا الفارس سالم حمد ملهوف الحائز على المركز الخامس على صهوة "هدير".

واحتفظ المنتخب الفرنسي بذهبية الفرق في بطولة العالم للقدرة ونال المنتخب الصيني الميدالية الفضية فيما حصد المنتخب الماليزي الميدالية البرونزية.

وتوجه الدكتور محمد عيسى العظب المدير الإداري لبعثة فريق فرسان الإمارات بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، على دعم سموهما الكبير لرياضة الفروسية وسباقات القدرة، كما توجه بالشكر إلى الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس نادي دبي للفروسية على متابعته لمشاركة فريق الإمارات في المحفل الدولي بفرنسا إضافة إلى جميع المشاركات الأخرى في الاستحقاقات الخارجية.

من جانبه تقدم الفارس سعيد أحمد جابر الحربي وصيف بطولة العالم للقدرة، بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، على الاهتمام برياضة الآباء والأجداد ودعم فرسان الإمارات، مهنئاً الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الفريق الملكي البحريني للقدرة بمناسبة تتويجه عن جدارة باللقب للمرة الثانية على التوالي.

ووصف الحربي الجواد "كاسلبار كادابرا" بأنه بطل غير متوج بعد الأداء المميز الذي قدمه على مدار السباق، وليس بغريب عليه كونه ابن الفرس "اليمامة" نجمة مونديال 2014، متوجهاً بالشكر والتقدير لفرق العمل من نادي دبي للفروسية وجميع القائمين على جهودهم في تقديم كافة التسهيلات وتذليل كل الصعوبات أمام فرسان الإمارات في البطولة.

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