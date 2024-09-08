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خالد بن محمد بن زايد يصل إلى نيودلهي في زيارة رسمية للهند

9/8/2024 10:00:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وصل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى العاصمة الهندية نيودلهي في زيارة رسمية إلى جمهورية الهند الصديقة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموّه لدى وصوله إلى المطار معالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، حيث جرت لسموّه مراسم استقبال رسمية، تمَّ خلالها عزف السلامين الوطنيين لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند.

واستعرض سموّه ثلّة من حرس الشرف أدّت التحية إلى سموّه، بمشاركة فرق تراثية وثقافية أدّت عروضاً حية عكست عراقة وأصالة الموروث الثقافي لجمهورية الهند.

وصافح سموّه عدداً من كبار الشخصيات والمسؤولين في الحكومة الهندية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وسعادة الدكتور عبدالناصر جمال الشعالي، سفير الدولة لدى جمهورية الهند.

ويُرافق سموّه، خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية الهند، وفد رسمي يضم معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

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