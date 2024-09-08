العراق يقرر تعليق مشاركاته في بطولات اتحاد غرب آسيا

قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأحد، تعليق أنشطته وكافة مشاركاته بجميع بطولات اتحاد غرب آسيا بسبب "ابتعاده عن المهنية ومبادئ العمل الرياضي".

وذكر اتحاد الكرة العراقي في بيان صحفي اليوم "الاتحاد العراقي يبدي استغرابه من القرارِ غير المقبولِ وغير المنصفِ الذي اتخذه اتحاد غرب آسيا للعبةِ باعتبارِ منتخبِ الناشئين العراقي خاسراً مباراتيه أمام منتخبي لبنان والأردن بنتيجة صفر / 3 في البطولة المقامة حاليا في الأردن رغم بلوغه الدور قبل النهائي كبطل لمجموعته الأولى برصيدِ أربع نقاط.

وأوضح البيان "الاتحادَ العراقي إذ يستنكر هذا القرارَ المجحف بحق منتخبِ الناشئين فإنه يؤكد على احتفاظه بحقه القانوني في الدفاعِ أمام الاتحادين الآسيوي والدولي، فضلاً عن امتلاكه الإثباتات التي تدحض القرار الظالم لاتحادِ غرب آسيا، وسيقوم بنشر الأوراق الرسمية التي تؤكد سلامةَ موقفه".

كما أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم أن وفد منتخب الناشئين العراقي طالب في الاجتماع الفني لبطولة كأس غرب آسيا الجارية حالياً بفحص جميع أعمار اللاعبين في المنتخبات الثلاثة الأردن ولبنان والعراق والتأكد من سلامة أوراقهم الثبوتية كافة، فلم يجد إلا قراراً تعسفياً مبيتاً لم يمهل الاتحاد حق الرد المكفول له وفق اللوائح خلال مدة 24 ساعة، وصدر القرار قبل انتهاء تلك المدة".

وشدد البيان أنه "وفقاً لما قرره اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، فإن الاتحاد العراقي قرر تعليق أنشطته ومشاركاته كافة في جميع بطولاتِ اتحاد غرب آسيا نتيجةً لسياسةِ هذا الاتحاد التي ابتعدت كل البعد عن المهنية ومبادئ العمل الرياضي التي كنا نمني النفس أن ينتهجها اتحاد غرب آسيا".

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