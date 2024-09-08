كومان مدرب هولندا سعيد بالأداء والانتصار بالخمسة على البوسنة

أعرب رونالد كومان مدرب هولندا عن سعادته بالبداية الإيجابية لفريقه في دوري الأمم الأوروبية بعد فوزه 5-2 على البوسنة أمس السبت ويمكنه التطلع بثقة إلى مواجهة ألمانيا بعد غد الثلاثاء.

وتقدم المنتخب الهولندي 2-1 في الشوط الأول لكنه سمح للبوسنة بالعودة للمباراة لتصبح النتيجة 3-2 قبل نحو 15 دقيقة من النهاية لكنه نجح في تسجيل هدفين في اللحظات الأخيرة ليحقق فوزا مقنعا.

وظهر صاحب الأرض بشكل رائع في بعض فترات المباراة مما أسعد جماهيره ومدربه في ملعب فيليبس.

وقال كومان "لقد لعبنا بشكل جيد للغاية عند الاستحواذ على الكرة. تحلينا بالنشاط والسرعة الكبيرة، ووجدنا اللاعب المناسب بين الخطوط في كثير من الأحيان. لقد مررنا بمرحلة جيدة بالتأكيد بعد الاستراحة، ولكن بعد ذلك كان علينا أن نحسم المباراة".

وبدلا من ذلك، عندما كانت النتيجة 3-1 استقبلت هولندا هدفا مفاجئا من المهاجم البوسني المخضرم إيدن جيكو (38 عاما) وواجهت فترة عصيبة قبل أن تحسم الفوز في النهاية.

وأضاف كومان "عندما عادت البوسنة في النتيجة وأصبحت 3-2، رأيت بعض الشكوك في فريقنا وهو ما لم يكن ضروريا إذا نظرت إلى الشكل العام للمباراة. لقد سجلوا هدفين من لا شيء".

وجاء الهدف الثاني للبوسنة عبر جيكو ومن ناحية المدافع ماتيس دي ليخت، لكن كومان قال إن أي انتقاد للمدافع سيكون قاسيا.

وأضاف المدرب "لقد أدرك هو نفسه أنه كان في موقف خاطيء. هذا لا ينبغي أن يحدث، لكن الأخطاء جزء من كرة القدم. أعتقد أنه من غير العدل أن نجعل من هذا الأمر قضية كبيرة".

ويستضيف المنتخب الهولندي نظيره الألماني، الذي تغلب على المجر 5-صفر أمس السبت، في أمستردام بعد غد الثلاثاء في مباراته المقبلة بالمجموعة الثالثة في الدرجة الأولى.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز