Sunday, 08 September 2024 10:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انتخاب الهندي سينغ رئيسا للمجلس الأولمبي الآسيوي بالإجماع

9/8/2024 9:25:55 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اُنتخب راندير سينغ رئيسا للمجلس الأولمبي الآسيوي اليوم الأحد لمدة أربع سنوات، ليصبح أول هندي يتولى هذا المنصب.

ويرأس سينغ (77 عاما) المجلس الأولمبي الآسيوي بالإنابة منذ 2021، محل الشيخ الكويتي أحمد الفهد الصباح‭ ‬الممنوع من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 15 عاما في مايو الماضي بسبب انتهاكات أخلاقية.

وانتخب الرامي السابق إلى جانب خمسة نواب له وعدد مماثل من أعضاء المجلس التنفيذي، بالإجماع في العاصمة الهندية.

وقال سينغ، الذي شارك في الأولمبياد خمس مرات، لرويترز بعد اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي "انتخابي بالإجماع يظهر الوحدة في آسيا. أولويتي إبقاء عائلة المجلس الأولمبي الآسيوي متحدة معا. إنه لمن دواعي سروري أنه تم الانتخاب بالإجماع".

وقال سينغ لرويترز قبل توليه منصبه الجديد إن تطوير التسويق للألعاب الآسيوية والحصول على المزيد من الرعاة سيكون على رأس أولوياته.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN08092024000110011019ID1108649246

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث