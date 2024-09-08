انتخاب الهندي سينغ رئيسا للمجلس الأولمبي الآسيوي بالإجماع

اُنتخب راندير سينغ رئيسا للمجلس الأولمبي الآسيوي اليوم الأحد لمدة أربع سنوات، ليصبح أول هندي يتولى هذا المنصب.

ويرأس سينغ (77 عاما) المجلس الأولمبي الآسيوي بالإنابة منذ 2021، محل الشيخ الكويتي أحمد الفهد الصباح‭ ‬الممنوع من ممارسة أي نشاط لمدة 15 عاما في مايو الماضي بسبب انتهاكات أخلاقية.

وانتخب الرامي السابق إلى جانب خمسة نواب له وعدد مماثل من أعضاء المجلس التنفيذي، بالإجماع في العاصمة الهندية.

وقال سينغ، الذي شارك في الأولمبياد خمس مرات، لرويترز بعد اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي "انتخابي بالإجماع يظهر الوحدة في آسيا. أولويتي إبقاء عائلة المجلس الأولمبي الآسيوي متحدة معا. إنه لمن دواعي سروري أنه تم الانتخاب بالإجماع".

وقال سينغ لرويترز قبل توليه منصبه الجديد إن تطوير التسويق للألعاب الآسيوية والحصول على المزيد من الرعاة سيكون على رأس أولوياته.

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