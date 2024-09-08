أطول مترو بدون سائق في العالم.. مترو دبي 15 عاماً على المسار

يصادف يوم غدٍ (الاثنين) التاسع من سبتمبر، الذكرى السنوية الخامسة عشرة، لتشغيل مترو دبي، حيث افتتحه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تاريخ 9/9/2009، ليسهم هذا المشروع الاستراتيجي في ربط مختلف المناطق الحيوية في إمارة دبي، ويوفر تنقّل سهل ومستدام لسكان وزوار الإمارة، ويلبي متطلبات النمو السكاني والعمراني الذي تشهده المدينة.

وحقّق "مترو دبي" خلال مسيرته نجاحات كبيرة على مستوى الكفاءة التشغيلية، والدقة في الالتزام بمواعيد الرحلات، وتطبيق أعلى معايير السلامة العالمية. وسجّل المترو نمواً مستمراً في عدد مستخدميه، إذ بلغ عددهم خلال 15 سنة قرابة 2.4 مليار راكب، وبات المترو الخيار الأول لنقل الكثير من السكان والزوار، حيث يقدر اليوم متوسط عدد الركاب بنحو 730 ألف راكب يومياً، وبلغت نسبة الالتزام بمواعيد جدول الرحلات 99.70%، وهي نسبة تفوق المستهدف في تحقيق أعلى معايير السلامة العالمية والكفاءة التشغيلية في الالتزام بدقة مواعيد الرحلات، التي بلغت منذ تشغيل المترو حتى سبتمبر الجاري، قرابة 4.3 ملايين رحلة، فيما بلغ عدد الكيلومترات المقطوعة 26.8 مليون كيلومتر.

العمود الفقري



وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: "يُعدُ مترو دبي إحدى الأفكار السديدة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في توفير بنية تحتية عالمية المستوى لمنظومة النقل الجماعي، تسهم في تعزيز مكانة مدينة دبي مركزاً عالمياً للمال والأعمال، نظراً لأهمية نظام المترو في تحقيق وتوفير متطلبات النمو السكاني والعمراني الذي تشهده المدينة، وقد أراد سموّه أن يكون المترو هو العمود الفقري لنظام مواصلات عالي الكفاءة والاعتمادية لربط مختلف المناطق الحيوية في الإمارة، وتوفير إمكانية التنقّل السهل والآمن للركاب، حيث وجّه سموّه بأن تكون مرافق المترو على أعلى مستوى من الرقي وتكامل الخدمات والإبداع في التصميم.

وأكد معاليه أن مترو دبي، حَظِيَ برعاية كريمة ودعم لا محدود من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبمتابعة مستمرة من سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في إطار اهتمام سموّهم بأن تكون منظومة النقل الحضاري في دبي نموذجاً عالمياً متطوراً يُقتدى به في كافة جوانبها وضمن مختلف مكوناتها.

نجاحات متوالية



وأضاف معالي الطاير: "سجّل مترو دبي نجاحات متوالية خلال مسيرته ومنذ افتتاحه في التاسع من سبتمبر 2009، وحتى شهر سبتمبر الجاري، حيث زاد طول خطوط المترو من 52 كيلومتر، إلى قرابة 90 كيلومتراً، وارتفع عدد المحطات من 10 محطات إلى 53 محطة، وكذلك عدد القطارات المشغلة من 79 قطاراً إلى 129 قطاراً، وارتفع عدد مستخدمي المترو من 20 ألف راكب في العاشر من سبتمبر 2009، إلى 767 ألف راكب يومياً في 3 سبتمبر 2024. ووصل عدد ركاب المترو في بعض الأيام مثل رأس السنة الميلادية وفي أيام الأعياد والمناسبات الكبرى، إلى 900 ألف راكب في اليوم الواحد، كما ساهم مترو دبي في توفير فرص العمل للمواطنين، حيث يقدر عدد المواطنين العاملين في الشركة المشغلة لمترو دبي 228 موظفاً، مشيراً إلى أن مترو دبي حافظ على مكانته أطول مشروع مترو في العالم دون سائق، بينما يظل أحد أهم مشروعات هيئة الطرق والمواصلات في دبي ومنظومة النقل الجماعي في الإمارة، كما حافظ على مكانته العالمية في مجالات السلامة واتباع الحلول الفعّالة الصديقة للبيئة وتعزيز أسس الاقتصاد الأخضر أيضاً، مع تحقيق الكفاءة التشغيلية والدقة في مواعيد الرحلات.

مؤشرات إيجابية

وأعرب معالي مطر الطاير عن سعادته بالمؤشرات الإيجابية للنمو المستمر في عدد مستخدمي مترو دبي، التي تؤكد أن الاستثمارات الضخمة التي ضختها حكومة دبي في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل الجماعي، أثبتت نجاحها وفاعليتها، وساهمت في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها إمارة دبي، وتعزيز الحركة الاقتصادية، والأنشطة السياحية، وزيادة التنافسية العالمية للإمارة في استقطاب وتنظيم الأحداث والفعاليات العالمية، مثل المعارض والمؤتمرات والاجتماعات الدولية، ولعل أهمها فوز مدينة دبي باستضافة معرض إكسبو 2020، إلى جانب المحافظة على البيئة وخفض التبعات المالية للاختناقات المرورية، وخفض الطلب على استخدام المركبات الخاصة والتحول نحو استخدام وسائل النقل الجماعي، كما ساهم المترو في إحداث تحول وتطور في ثقافة المجتمع تجاه وسائل النقل الجماعي، حيث بدأ الناس يتلمسون فوائد ومزايا منظومة النقل الجماعي، ومنها الراحة النفسية والجسدية، في التنقل بكل يسر وسهوله، وتقليل نفقات الوقود وصيانة المركبات.

الشركاء الاستراتيجيون

وتقدّم معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، بالشكر للشركاء الاستراتيجيين الذين كان تعاونهم وجهودهم سبباً في نجاح الهيئة في تشغيل مترو دبي بنجاح، وفي مقدمة هؤلاء الشركاء القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة لأمن المواصلات، وشركة (كيوليس إم إتش آي)، التي تتولى تشغيل المترو، كما تقدّم بالشكر لمستخدمي مترو دبي، الذين أصبح المترو خيارهم الأول في التنقل بين مختلف مناطق إمارة دبي على التزامهم باللوائح والقوانين التي تنظم عملية استخدام المترو، وحفاظهم على مرافق المشروع، حيث لم تسجل طيلة السنوات الماضية أية أعمال إخلال أو إتلاف متعمد لمرافق المترو، وأثنى معاليه على موظفي هيئة الطرق والمواصلات، وخصّ بالشكر موظفي مؤسسة القطارات، على جهودهم في الإشراف والمتابعة على عملية تشغيل المترو.

نمو متصاعد

شهد عدد ركاب مترو دبي، نمواً مستمراً منذ تشغيله، حيث بلغ عدد الركاب في الفترة من شهر سبتمبر حتى نهاية ديسمبر من عام 2009 (أربعة أشهر)، 6 ملايين و89 ألف راكب، ارتفع إلى 38 مليونا و89 ألف راكب عام 2010، ثم ارتفع عام 2011 إلى 69 مليونا وألف راكب، وشهد عام 2012، قفزة في عدد الركاب ليصل إلى 109 ملايين و49 ألف راكب، وعام 2013 وصل عدد الركاب إلى 137 مليونا و76 ألف راكب، ليرتفع عام 2014 إلى 164 مليونا و31 ألفا.

وعام 2015 ارتفع عدد مستخدمي مترو دبي إلى 178 مليونا و65 ألف راكب، وعام 2016 إلى 191 مليونا و33 ألف راكب، وتجاوز حاجز الـ 200 مليون و75 ألف راكب عام 2017، ليسجل عام 2018 النسبة الأعلى في عدد الركاب منذ تدشين المشروع بمعدل 204 ملايين و41 ألف راكب، وعام 2019 وصل عدد الركاب إلى 202 مليون و98 ألف راكب.

وعلى الرغم من جائحة كوفيد-19 (كورونا)، التي اجتاحت العالم عام 2020، نقل مترو دبي 113 مليونا و63 ألف راكب في ذلك العام، وارتفع الرقم إلى 151 مليونا و26 ألف راكب في عام 2021، وسجّل المترو رقماً قياسياً في عدد الركاب عام 2022، وصل إلى 225 مليونا و142 ألف راكب، واستمر عدد الركاب في النمو عام 2023 ليصل إلى 260 مليونا و34 ألف راكب، بينما بلغ عدد الركاب منذ بداية العام الجاري، حتى نهاية شهر أغسطس الماضي (ثمانية أشهر)، 175 مليونا و460 ألف راكب.



مسار 2020

في 29 يونيو 2016 اعتمد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترسيّة عقد مشروع مسار 2020 لتمديد الخط الأحمر لمترو دبي من محطة "جبل علي" إلى موقع معرض إكسبو 2020، على تحالف «إكسبولينك»، الذي يضم شركات فرنسية وإسبانية وتركية بتكلفة 10.6 مليارات درهم.

وفي الخامس من سبتمبر من العام ذاته، وضع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حجر الأساس لمشروع (مسار 2020) إيذاناً ببدء الأعمال الإنشائية في المشروع. وفي الثامن من يوليو عام 2020، دشّن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التشغيل الرسمي لمسار 2020 لمترو دبي، البالغ طوله 15 كيلومتراً، منها 11.8 كيلومترا فوق مستوى سطح الأرض، و3.2 كيلومترات تحت مستوى سطح الأرض، بإجمالي سبع محطات، منها محطة تبادلية مع الخط الأحمر، ومحطة في موقع إكسبو، وثلاث محطات علوية، ومحطتان تحت مستوى الأرض، ويخدم مناطق ذات كثافة سكانية عالية، يصل تعدادها لأكثر من 270 ألف نسمة، مثل الحدائق، وديسكفري جاردنز، والفرجان، وعقارات جميرا للجولف، ومجمع دبي للاستثمار، وتقدر المدة الزمنية للرحلة من مرسى دبي، إلى محطة مترو إكسبو بنحو 16 دقيقة فقط، وتبلغ الطاقة الاستيعابية (لمسار 2020) نحو 46 ألف راكب في الساعة في الاتجاهين.

الخط الأزرق

استمراراً لجهود هيئة الطرق والمواصلات في تطوير منظومة النقل الجماعي، اعتمد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في 23 نوفمبر عام 2023، مسار الخط الأزرق لمترو دبي بطول 30 كيلومتراً، وإجمالي 14 محطة، ويخدم مناطق حيوية يتوقع أن يصل عدد سكانها لنحو مليون نسمة وفقاً لخطة دبي الحضرية 2040.

ويُعد الخط الأزرق خامس المشاريع الاستراتيجية في مجال المواصلات العامة، التي شملت الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي، وترام دبي، ومسار 2020 لمترو دبي، كما يُعد من أكبر المشاريع الاستراتيجية في قطاع النقل للمرحلة القادمة، ويسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وأهداف خطة دبي الحضرية 2040، في جعل دبي: (المدينة الأفضل للحيـاة فـي العالم)، وتعزيز تنافسية دبي العالمية مركزاً جاذباً للفعاليات العالمية، كما يسهم في تحقيق الربط والتكامل مع الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي، إضافة إلى توفير ربطٍ مباشرٍ بين مطار دبي الدولي، وتسع مناطق حيوية واقعة على طول الخط، حيث يتوقع أن يتراوح زمن الرحلة بين 10 و25 دقيقة.

الخط الأزرق ينفرد بعدد من السمات البارزة، فهو يضم أول جسر لمترو دبي يعبر فوق خور دبي، يبلغ طوله 1300 متر، ومحطتين أيقونيتين، الأولى في مرسى خور دبي، والثانية في واحة دبي للسيليكون (المركز الحضري الخامس)، وتتميزان بتصاميمها المعمارية الفريدة، وهما من تصميم الشركة الرائدة عالمياً سكيدموري أوينغس وميريل (SOM)، وكذلك وجود أكبر محطة نفقيه انتقالية لشبكة المترو، تزيد مساحتها على 44 ألف متر مربع، وتقدر طاقتها الاستيعابية بنحو 350 ألف راكب يومياً، كما يتفرد الخط الجديد باعتباره أول مشروع نقل مطابق لمواصفات المباني الخضراء: (الفئة البلاتينية).

دقة التشغيل

يعد مركز التحكم في عمليات القطارات، أحد أكثر مراكز التحكم تطوراً في العالم، وتجري من خلاله إدارة عملية التشغيل اليومي لخدمة مترو دبي على الخطين الأحمر والأخضر على مدار الساعة (24/7)، التي تتطلب مستوى عاليا من الدقة والسرعة، وتحقيق أعلى مستويات السلامة والأمان، وراحة الركاب. وساهم المركز في تحقيق مترو دبي أعلى معايير السلامة العالمية، والكفاءة التشغيلية في الالتزام بدقة مواعيد الرحلات، وحقق سرعة أكبر في تنفيذ عمليات الصيانة واتخاذ القرارات، وتقليل إمكانية حدوث الأعطال.

تجري عبر مركز التحكم عمليات الإشراف ومراقبة حركة القطارات، وأداء الأنظمة الآلية بتحرك القطارات وأنظمة الاتصالات والمحولات الكهربائية في القطارات ومحطات المترو، كما يدير المركز نظام معلومات الركاب ودخول القطارات إلى المسار والتحكم في تشغيل وإيقاف القطار، كما روعي في التصميم والتنفيذ مراقبة التحكم البيئي والإشراف على أنظمة السلامة والإطفاء والتهوية والتكييف في الأنفاق والمحطات والقطارات، والتأكد من عمل المكابح والأبواب والمحركات في كل قطار.

محطات مهمة في مسيرة "مترو دبي"



. 21 مارس 2006: دشّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الأعمال الإنشائية في مشروع مترو دبي في حفل رسمي أقيم في مدينة جميرا في دبي.

. 29 يوليو 2006: صب أول عمود خرساني للجسر العلوي لمترو دبي بين التقاطعين السادس والسابع على شارع الشيخ زايد.

. 10 يناير 2007: دشّن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعمال الحفر الأساسية لأنفاق مشروع مترو دبي، معلناً انطلاق أعمال الحفر من محطة الاتحاد باتجاه خور دبي وصولاً إلى محطة برجمان.

. 20 سبتمبر 2008: دشّن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التشغيل الفني التجريبي لمترو دبي على المسار الاختباري.

. 9/9/2009: أعطى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إشارة البدء للتشغيل الرسمي للخط الأحمر، الذي انطلق بعشر محطات.

. 9/9/2011: دشّن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التشغيل الرسمي للخط الأخضر لمترو دبي.

. 29 يونيو 2016 : اعتمد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ترسيّة عقد مشروع مسار 2020 لتمديد الخط الأحمر لمترو دبي.

. 5 سبتمبر 2016: وضع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حجر الأساس لمشروع (مسار 2020).

. 8 يوليو 2020، أعطى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إشارة البدء للتشغيل الرسمي لمسار 2020 لمترو دبي.

. 23 نوفمبر 2023: اعتمد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مسار الخط الأزرق لمترو دبي بطول 30 كيلومتراً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز