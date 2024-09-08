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اليمن..فأر يتسبب في انفجار منزل ومقتل طفلين

9/8/2024 9:17:58 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- تسبب فأر في انفجار منزل وبقتل طفلين وإصابة ثالثة من أسرة واحدة، الجمعة، في محافظة تعز، جنوبي اليمن.

وحسب موقع "أنباء يمنية"، دخل 3 أطفال مطبخاً بعد تسرب الغاز إليه، عقب ثقب الفأر للأنبوب، لتسخين وجبة الإفطار باستخدام ولاعة، ما أدى إلى انفجار
المنزل، واشتعال النار في المطبخ .

وتوفي الطفلان
7 و 5 أعوام، بعد ساعات من إسعافهما مع شقيقتهما، 4أعوام، و التي ما تزال في غرفة العناية المركزة في تعز.

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