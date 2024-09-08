اليمن..فأر يتسبب في انفجار منزل ومقتل طفلين

MENAFN - Khaberni) خبرني- تسبب فأر في انفجار منزل وبقتل طفلين وإصابة ثالثة من أسرة واحدة، الجمعة، في محافظة تعز، جنوبي اليمن.

وحسب موقع "أنباء يمنية"، 3 أطفال مطبخاً بعد تسرب الغاز إليه، عقب ثقب الفأر للأنبوب، لتسخين وجبة الإفطار باستخدام ولاعة، ما أدى إلى انفجار

المنزل، واشتعال النار في المطبخ .

وتوفي الطفلان

7 و 5 أعوام، بعد ساعات من إسعافهما مع شقيقتهما، 4أعوام، و التي ما تزال في غرفة العناية المركزة في تعز.