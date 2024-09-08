اليمن..فأر يتسبب في انفجار منزل ومقتل طفلين

(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- تسبب فأر في انفجار منزل وبقتل طفلين وإصابة ثالثة من أسرة واحدة، الجمعة، في محافظة تعز، جنوبي اليمن.
وحسب موقع "أنباء يمنية"، دخل 3 أطفال مطبخاً بعد تسرب الغاز إليه، عقب ثقب الفأر للأنبوب، لتسخين وجبة الإفطار باستخدام ولاعة، ما أدى إلى انفجار
المنزل، واشتعال النار في المطبخ .
وتوفي الطفلان
7 و 5 أعوام، بعد ساعات من إسعافهما مع شقيقتهما، 4أعوام، و التي ما تزال في غرفة العناية المركزة في تعز.
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