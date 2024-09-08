نسخة نادرة من الدستور الأمريكي تعرض في مزاد بهذا المبلغ

MENAFN - Khaberni) خبرني - تنظم شركة "برانك" للمزادات، مزاداً في 28 سبتمبر(أيلول) في آشفيل بولاية نورث كارولاينا الأمريكية، لبيع نسخة نادرة من الدستور الأمريكي تجاوز عمرها أكثر من 200 عام.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن الحد الأدنى للمزايدة هو 1 مليون دولار.



وأظهرت صور للنسخة في مكتب مثمن الوثائق التاريخية وجامعها، سيث كالر، أنه لا يوجد بها سوى عدد قليل من التجاعيد وتغيرات بسيطة في اللون، رغم أن الوثيقة ستبلغ بعد أسابيع قليلة 237 عاماً، وقضت وقتاً طويلاً غير معلوم داخل خزانة الملفات في نورث كارولاينا، وفق الوكالة.

وفي الجزء العلوي من الصفحة الأولى كلمات مألوفة بالخط العادي بدل القوطي الشامل ويبدأ النص: "نحن، الشعب..".

وطبعت هذه النسخة النادرة، بعدما وافق المؤتمر الدستوري على الإطار المقترح لحكومة الأمة في1787، وصادق عليه الكونغرس

الأمريكي الأول بموجب النظام الأساسي للاتحاد.

وهي واحدة من حوالي 100 نسخة طبعها أمين الكونغرس، تشارلز طومسون، ومن المعروف أن 8 منها فقط لا تزال موجودة، بينها 7 مملوكة لمؤسسات عامة.

وقال صاحب دار المزادات، أندرو برانك: "هذه هي نقطة الاتصال بين الحكومة والشعب، ديباجة نحن الشعب، هذه هي اللحظة التي تطلب فيها الحكومة من الناس تمكينها".