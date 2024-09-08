نسخة نادرة من الدستور الأمريكي تعرض في مزاد بهذا المبلغ

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تنظم شركة "برانك" للمزادات، مزاداً في 28 سبتمبر(أيلول) في آشفيل بولاية نورث كارولاينا الأمريكية، لبيع نسخة نادرة من الدستور الأمريكي تجاوز عمرها أكثر من 200 عام.
وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن الحد الأدنى للمزايدة هو 1 مليون دولار.
وأظهرت صور للنسخة في مكتب مثمن الوثائق التاريخية وجامعها، سيث كالر، أنه لا يوجد بها سوى عدد قليل من التجاعيد وتغيرات بسيطة في اللون، رغم أن الوثيقة ستبلغ بعد أسابيع قليلة 237 عاماً، وقضت وقتاً طويلاً غير معلوم داخل خزانة الملفات في نورث كارولاينا، وفق الوكالة.
وفي الجزء العلوي من الصفحة الأولى كلمات مألوفة بالخط العادي بدل القوطي الشامل ويبدأ النص: "نحن، الشعب..".
وطبعت هذه النسخة النادرة، بعدما وافق المؤتمر الدستوري على الإطار المقترح لحكومة الأمة في1787، وصادق عليه الكونغرس
الأمريكي الأول بموجب النظام الأساسي للاتحاد.
وهي واحدة من حوالي 100 نسخة طبعها أمين الكونغرس، تشارلز طومسون، ومن المعروف أن 8 منها فقط لا تزال موجودة، بينها 7 مملوكة لمؤسسات عامة.
وقال صاحب دار المزادات، أندرو برانك: "هذه هي نقطة الاتصال بين الحكومة والشعب، ديباجة نحن الشعب، هذه هي اللحظة التي تطلب فيها الحكومة من الناس تمكينها".
MENAFN08092024000151011027ID1108649237
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.