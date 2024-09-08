سابالينكا تشعر بـالفخر عقب تتويجها ببطولة أمريكا للتنس

أعربت نجمة التنس البيلاروسية أرينا سابالينكا عن شعورها بـ"الفخر" عقب تحقيق حلمها بالتتويج بلقب منافسات فردي السيدات ببطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز)، رابع بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى هذا الموسم.

واستعادت سابالينكا صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، عقب فوزها على الأمريكية جيسيكا بيجولا بنتيجة 7 / 5 و7 / 5، في المباراة النهائية للمسابقة، التي استضافتها مدينة نيويورك الأمريكية، مساء أمس السبت بالتوقيت المحلي (صباح اليوم الأحد بالتوقيت العالمي).

وأصبح هذا هو اللقب الثاني لسابالينكا في جراند سلام هذا العام، بعد فوزها في أستراليا، علما بأنها البطولة الثالثة في مسيرتها الرياضية بشكل عام في المسابقات الأربع الكبرى.

وصرحت سابالينكا عقب تتويجها بالبطولة، التي أقيمت على الملاعب الصلبة "إنني مذهولة وعاجزة عن الكلام حتى الآن".

أضافت اللاعبة البيلاروسية "لقد اعتقدت مرات عديدة أنني كنت قريبة للغاية من الفوز بلقب بطولة أمريكا المفتوحة، لقد كان ذلك حلما دائما بالنسبة لي، وأخيرا حصلت على هذه الكأس الجميلة، وهذا يعني الكثير".

وكانت سابالينكا خسرت نهائي المسابقة العام الماضي أمام الأمريكية كوكو جوف.

كشفت سابالينكا في تصريحاتها، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "أتذكر كل تلك الهزائم الصعبة التي تعرضت لها في الماضي هنا. لا تستسلم أبدا ولا تتخلى عن حلمك واستمر في المحاولة والعمل الجاد من أجل الوصول لحلمك".

وشددت سابالينكا في نهاية حديثها "إذا ضحيت بكل شيء من أجل تحقيق حلمك، فسوف تحصل عليه يوما ما. إنني فخورة للغاية بنفسي".