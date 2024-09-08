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أولمبياد باريس 2024 تحقق رقما قياسيا في بيع التذاكر

9/8/2024 9:14:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال منظمون اليوم الأحد إن دورة ألعاب باريس 2024 شهدت بيع 12 مليون تذكرة خلال ألعاب الأصحاء وذوي الاحتياجات الخاصة متفوقة على الرقم القياسي الذي تحقق في أولمبياد لندن 2012.

وشهدت دورة الألعاب الأولمبية للأصحاء في باريس بيع نحو 9.5 مليون تذكرة مقابل 2.5 مليون تذكرة لألعاب ذوي الاحتياجات الخاصة التي تنتهي اليوم.

وفي عام 2012، حققت أولمبياد لندن رقما قياسيا ببيع 2.7 مليون تذكرة لألعاب ذوي الاحتياجات الخاصة لكن لم يُباع سوى 8.2 مليون تذكرة للألعاب الأولمبية للأصحاء.

MENAFN08092024000110011019ID1108649210

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