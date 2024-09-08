رايس وجريليش لاعبا إنجلترا يظهران الاحترام لأيرلندا رغم الاستقبال العدائي

تجاهل ديكلان رايس وجاك جريليش ثنائي إنجلترا الاستقبال العدائي الذي لقياه في دبلن بتسجيلهما هدفين في الفوز 2-صفر على أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية أمس السبت وقالا إنهما يحترمان المنافس الذي دافعا عن ألوان قميصه ذات يوم.

ولعب رايس مع فريق الشباب الأيرلندي وشارك في ثلاث مع المنتخب الأول للبلاد قبل أن يغير انتماءه في قرار لا يزال العديد من المشجعين الأيرلنديين يجدون صعوبة في تقبله.

ومع كل لمسة لرايس كان يتعرض لصيحات استهجان من جانب قطاعات من الجماهير المحلية، لكنه لم يهتم كثيرا ومنح إنجلترا التقدم لكنه لم يحتفل بالهدف ليس فقط بسبب الوقت الذي قضاه في اللعب مع الفريق المنافس.

وقال رايس لشبكة سكاي سبورتس "جدتي وجدي من جهة والدي جميعهم أيرلنديون، لقد توفوا وليسوا هنا بعد الآن، لذلك أعتقد أن الاحتفال سيكون تصرفا غير محترم، لم أرغب في فعل ذلك.

"لقد أمضيت وقتا رائعا في اللعب مع أيرلندا سواء في الفريق الأول أو تحت 19 عاما وتحت 21 عاما، لقد كانت ذكريات رائعة تعيش معي.

"ليس لدي كلمة سيئة أقولها وأتمنى لهم كل التوفيق كما أفعل مع أي شخص آخر".

كما مثل جريليش، الذي سجل الهدف الثاني لإنجلترا، أيرلندا على مستوى الشباب ولم تكن الأجواء في الملعب مفاجئة.

وقال جريليش لقناة (آي.تي.في) "لقد كان ما توقعناه أنا وديكلان. ليس لدينا ما نقوله بشكل سيء، لقد استمتعنا بوقتنا (باللعب مع أيرلندا).

"لقد فعلت ذلك بالتأكيد، ولدي الكثير من الأيرلنديين في عائلتي، لذلك لا يوجد أي ضغينة من جانبي على الإطلاق".

وغاب جريليش عن تشكيلة المدرب جاريث ساوثجيت في بطولة أوروبا 2024، لكنه استغل عودته للفريق بقيادة المدرب المؤقت لي كارسلي.

وقال جريليش "كان هذا الصيف واحدا بين الأسوأ في حياتي لأنك لا تستطيع أن لا ترى ما يحدث أمامك. لقد كان الأمر صعبا، لكنه أعطاني المزيد من العزيمة للعودة للمسار الصحيح.

"لقد كان هذا يعني كل شيء، مجرد الذهاب للجماهير في النهاية والاستماع إليهم يهتفون باسمي".

وأثبت كارسلي، الدولي الأيرلندي السابق، أن العادات القديمة لا تموت بسهولة عندما ذهب للجلوس في مقاعد البدلاء للفريق المضيف قبل أن يدرك خطأه.

وقال كارسلي مبتسما لشبكة (آر.تي.ئي) "لقد نزلت إلى نفق الملعب واتجهت لليمين. كما تعلمون، لقد قضيت الكثير من الوقت على مقاعد البدلاء لذلك أعرف بالضبط أين هو".