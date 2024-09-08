طرق دبي تطلق مبادرة الابتعاث الاكاديمي لـ 15 طالباً من مواليد 9/9 /2009

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي منحة لابتعاث 15 طالباً وطالبة من المواطنين، من مواليد 9/9/2009 وهو التاريخ الذي شهد بداية تشغيل مترو دبي قبل خمسة عشرة عاماً.

وتأتي هذه المبادرة في إطار "أجندة دبي الاجتماعية 33" تجسيداً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالاستثمار في الإنسان والعمل على إيجاد كافة البدائل التي تضمن نجاح تنمية حقيقية ومستدامة.

رحلة التعلّم

وضعت هيئة الطرق والمواصلات، برنامجاً متكاملاً للطلاب المبتعثين، يتضمن ثلاث مراحل، الأولى خلال المرحلة الدراسية ومدتها سنتان، وتشمل برنامجا تدريبيا عمليا للطلاب في الهيئة خلال الإجازتين الصيفية والشتوية، والمشاركة في برامج تدريبية أساسية، في مجال القطارات مع الشركاء الاستراتيجيين، وزيارات ميدانية لمواقع العمل في مشاريع القطارات، أما المرحلة الثانية، فهي فترة الدراسة الجامعية، وتمتد من أربع إلى خمس سنوات، ويحصل فيها الطالب على منحة دراسية للحصول على شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات الهندسية في مجال القطارات، وتشمل أيضاً برنامجا تدريبيا في الهيئة خلال إجازتي الصيف والشتاء، والمشاركة في منتديات القيادة والفعاليات المهمة، التي تنظمها الهيئة، إلى جانب الزيارات الميدانية لمواقع العمل في مشاريع القطارات.

وفي المرحلة الثالثة، يحصل الخريجون على وظيفة في مؤسسة القطارات، ويلتحقون خلالها ببرنامج المسار السريع للمهندسين لإعدادهم فنياً وإدارياً على مدى عامين، ويحصل المشاركون على فرص التطور والترقي السريع من خلال مسيرة مهنية واعدة، ليكونوا الجيل القادم من المتخصصين في هيئة الطرق والمواصلات، كما يحصل المشاركون على شهادات مهنية معتمدة، في مجالات إدارة المشاريع والهندسة القيمية، إضافة إلى حزمة من التدريب الفني والتخصصي.

كفاءات وطنية

وفي هذه المناسبة، أكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، حرص الهيئة على إعداد كوادر وطنية شابة تسهم الهيئة، من خلال برنامج المبادرة، في إعدادها بصورة تتوائم مع تطلعات دبي لمستقبل قطاع الطرق والمواصلات وتواكب التطور العالمي في هذا المجال، وبالتزامن مع ذكرى افتتاح مشروع استراتيجي أسهم في تحقيق نقلة نوعية رسخت ريادة دبي في مجال حلول التنقّل المستقبلي الصديق للبيئة

على مستوى المنطقة.



وقال معاليه: "تحرص هيئة الطرق والمواصلات، على بناء وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة، وتوفير بيئة مثالية لدعم المواطنين وتطوير القيادات الشابة لتكون قادرة على استشراف المستقبل وابتكار الأدوات الضرورية لقيادة المرحلة المقبلة، والمساهمة في دفع عجلة النمو والتطوير لأجندة عمل الهيئة للفترة الحالية والمستقبلية".

وتوفّر هيئة الطرق والمواصلات بيئة مناسبة للارتقاء الوظيفي، وتتيح المجال أمام الكفاءات المواطنة الشابة لتولي مناصب قيادية مهمة للمشاركة في مسيرتها لتحقيق الرؤية الطموحة والأهداف الاستراتيجية للهيئة، وتكرّس الهيئة جهودها لتكون الخيار الوظيفي الأول للموارد البشرية المؤهلة، من خلال استقطاب الكفاءات الوطنية ذات المهارة المهنية العالية، وبناء نظام شامل لتحفيز الموظفين والاحتفاظ بهم، والاهتمام بتطوير وتنمية قدرات الموظفين علمياً وعملياً.

يُذكر أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي قد أطلقت مؤخراً مبادرة (مسار المهندسين)، الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات، وتتضمن توفير مسار للوظائف التخصصية في مجال الهندسة، يواكب متطلبات سوق العمل، ويحقق الاستقرار الوظيفي للمهندسين، كما أطلقت مبادرة المهندس الواعد (المسار السريع)،

لاستقطاب نخبة من المهندسين المواطنين خريجي الجامعات من ذوي المؤهلات الأكاديمية المتميزة، وإعدادهم فنياً وإدارياً، ليكونوا الجيل القادم من المتخصصين في هيئة الطرق والمواصلات.