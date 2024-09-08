واق من الشمس يحوّل عُطلة إلى كارثة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - بسبب واق من الشمس تعرّض تلميذ بريطاني لحروق شديدة أثناء العطلة، ما اضطره إلى إجراء عملية جراحية بعد ظهور بثور مؤلمة في جسده.
وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يشتبه الأطباء أن الواقي من الشمس الذي وضع على جسم هيكتور هارفي 10 أعاوم، كان منتهي الصلاحية أو مزيّفاً، واشترته له والدته من الفندق الذي كان يقيم به مع عائلته في أرخبيل "كاب فيردي، قبالة الساحل الإفريقي.
ونشرت الصحيفة صوراً مروعة للطفل البريطاني في المستشفى، حيث بدا جلده بحروق تشبه حروقاً بماء مغلي، ما أسفر عن تقشّر أجزاء من جلده بسبب عمقها.
** عطلة تتحول إلى كارثة
واشترت الأم ناتالي هارفي 47 عاماً الواقي في اليوم الأخير من الإجازة بعدما نفذت الكمية التي حملتها معها في حقيبة السفر.
لكنها في نهاية اليوم وعند ركوب الطائرة للعودة، بدأ هكتور يشعر بسخونة شديدة في جسمه وارتفعت حرارته وتصبب عرقاً لونه غريب جداً.
وعند عودته إلى بلاده، نقل على الفور المطار إلى المستشفى، بعد أن ظهرت على جسمه بثور صفراء ضخمة. ولم تكن الإسعافات الأولية كافية، فأخضع لعملية جراحية عاجلة لإزالتها وتنظيفها.
وتعرض رفيق الأم
أيضاً لحروق مشابهة بسبب استخدام نفس الواقي، وقررت الأم نشر قصتها للتوعية بمخاطر شراء واق ضد الشمس دون التدقيق في مصدره أو تاريخ صلاحيته.
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