واق من الشمس يحوّل عُطلة إلى كارثة

MENAFN - Khaberni) خبرني - بسبب واق من الشمس تعرّض تلميذ بريطاني لحروق شديدة أثناء العطلة، ما اضطره إلى إجراء عملية جراحية بعد ظهور بثور مؤلمة في جسده.

وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يشتبه الأطباء أن الواقي من الشمس الذي وضع على جسم هيكتور هارفي 10 أعاوم، كان منتهي الصلاحية أو مزيّفاً، واشترته له والدته من الفندق الذي كان يقيم به مع عائلته في أرخبيل "كاب فيردي، قبالة الساحل الإفريقي.

ونشرت الصحيفة صوراً مروعة للطفل البريطاني في المستشفى، حيث بدا جلده بحروق تشبه حروقاً بماء مغلي، ما أسفر عن تقشّر أجزاء من جلده بسبب عمقها.





** عطلة تتحول إلى كارثة

واشترت الأم ناتالي هارفي 47 عاماً الواقي في اليوم الأخير من الإجازة بعدما نفذت الكمية التي حملتها معها في حقيبة السفر.

لكنها في نهاية اليوم وعند ركوب الطائرة للعودة، بدأ هكتور يشعر بسخونة شديدة في جسمه وارتفعت حرارته وتصبب عرقاً لونه غريب جداً.

وعند عودته إلى بلاده، نقل على الفور المطار إلى المستشفى، بعد أن ظهرت على جسمه بثور صفراء ضخمة. ولم تكن الإسعافات الأولية كافية، فأخضع لعملية جراحية عاجلة لإزالتها وتنظيفها.

وتعرض رفيق الأم

أيضاً لحروق مشابهة بسبب استخدام نفس الواقي، وقررت الأم نشر قصتها للتوعية بمخاطر شراء واق ضد الشمس دون التدقيق في مصدره أو تاريخ صلاحيته.