«أبوظبي للصيد والفروسية» يسجل رقماً قياسياً في «غينيس»

حقق أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024، إنجازاً عالمياً جديداً بتسجيله رقماً قياسياً يضاف للمرة الأولى لموسوعة ((غينيس))، لأكبر برقع صقر في العالم. وقام ممثلو الموسوعة بالتحقق واعتماد قياسات البرقع الذي بلغ قطره 1.95 متر، متجاوزاً الحد الأدنى الذي وضعته موسوعة غينيس لتسجيل الرقم الذي بلغ 1.65 متر.

ووقع مجلس الأمن السيبراني ، مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للخيول العربية، بهدف تعزيز الشراكة بينهما وتبادل الخبرات في المجالات السيبرانية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتسهم المذكرة وفق بنودها في صون تراث الدولة في الفروسية، من خلال حفظ وتأمين سجلات وبيانات الخيول العربية.

وأطلق ديوان الرئاسة، بالتعاون مع عدد من الجهات، ومن بينها هيئة أبوظبي للتراث، مبادرة ((المقناص تجربة تفاعلية))، خلال مشاركته بفعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.

وتوفر المبادرة تجربة تفاعلية لزوار المعرض للتعرف على رياضة الصيد بالصقور.

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