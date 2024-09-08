سروج صينية عمرها 400 عام في جناح جمعية الإمارات للخيول العربية بمعرض الصيد والفروسية

(MENAFN
- Al-Bayan)
شهد جناح جمعية الإمارات للخيول العربية بمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، عرض مجموعة من السروج الصينية التي تعود صناعتها إلى نحو 400 عام.
وضمت منصة الصين، ضمن ركن السروج بجناح الجمعية، 11 سرجا تم تصنيعها في الفترة من 1644 -1912 في حقب مختلفة للصين.
وتم تصنيع معظم السروج المعروضة، في فترة حكم سلالة تشينغ، وفي مناطق مختلفة من الصين شملت السهول الوسطى ومنطقة جنوب غرب الصين وجنوب شرق الصين، وجاءت صناعتها بصورة متقنة.
وشملت المعروضات سروجا مطلية بالذهب على شكل تنين، وسرجا منغوليا مزخرفا بالكرستال، وسرجا تقليديا مزدوج الرأس وسرج الجنرال المنحوت من الخشب.
وتعتبر سروج الخيل جزءا أساسيا من تاريخ الفروسية والنقل، في العديد من الثقافات حول العالم، ولها أهمية خاصة في تاريخ الصين على مر العصور.
وشهدت صناعة سروج الخيل الصينية، تطورات لتلبي احتياجات الفلاحين والمحاربين والتجار.
يذكر أن أقدم سرج في التاريخ عثر عليه في الصين، في مقبرة يانجهاى، وهو سرج جلدي يعود تاريخه إلى ما بين 400 - 700 قبل الميلاد تقريبا، وهو معروض في متحف ثقافة الخيل الصينية.
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