سروج صينية عمرها 400 عام في جناح جمعية الإمارات للخيول العربية بمعرض الصيد والفروسية

شهد جناح جمعية الإمارات للخيول العربية بمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، عرض مجموعة من السروج الصينية التي تعود صناعتها إلى نحو 400 عام.

وضمت منصة الصين، ضمن ركن السروج بجناح الجمعية، 11 سرجا تم تصنيعها في الفترة من 1644 -1912 في حقب مختلفة للصين.

وتم معظم السروج المعروضة، في فترة حكم سلالة تشينغ، وفي مناطق مختلفة من الصين شملت السهول الوسطى ومنطقة جنوب غرب الصين وجنوب شرق الصين، وجاءت صناعتها بصورة متقنة.

وشملت المعروضات سروجا مطلية بالذهب على شكل تنين، وسرجا منغوليا مزخرفا بالكرستال، وسرجا تقليديا مزدوج الرأس وسرج الجنرال المنحوت من الخشب.

وتعتبر سروج الخيل جزءا أساسيا من تاريخ الفروسية والنقل، في العديد من الثقافات حول العالم، ولها أهمية خاصة في تاريخ الصين على مر العصور.

وشهدت صناعة سروج الخيل الصينية، تطورات لتلبي احتياجات الفلاحين والمحاربين والتجار.

يذكر أن أقدم سرج في التاريخ عثر عليه في الصين، في مقبرة يانجهاى، وهو سرج جلدي يعود تاريخه إلى ما بين 400 - 700 قبل الميلاد تقريبا، وهو معروض في متحف ثقافة الخيل الصينية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز