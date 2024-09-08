حمدان بن محمد: مترو دبي.. مشروع يجسد طموح الإمارة والجرأة في اتخاذ القرار والسرعة في التنفيذ

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، الدفاع

ان مترو دبي

كان مشروعاً استثنائياً بكافة المقاييس فهو أول مشروع من نوعه في المنطقة وسجل أرقاماً قياسية عالمية ، وهو

يجسد طموح دبي والجرأة في اتخاذ القرار والسرعة في التنفيذ.

ودون سموه عبر حسابه على منصة " إكس " : "برؤية محمد بن راشد وفي 9 / 9 / 2009 انطلقت الرحلة الأولى لمترو دبي ... كان المشروع استثنائياً بكافة المقاييس فهو أول مشروع من نوعه في المنطقة وسجل أرقاماً قياسية عالمية

.. بدأت مسيرته بـ 20 ألف راكب يومياً، ليرتفع إلى أكثر من 730 ألف راكب يومياً ".

وأضاف سموه

: "

هذا المشروع يجسد طموح دبي والجرأة في اتخاذ القرار والسرعة في التنفيذ .. شكراً فريق هيئة الطرق والمواصلات على جهودكم ومشاريعكم التي ترسخ مكانة دبي كنموذج عالمي في مجال التنقل المستدام" ..



