والد سفاح القليوبية في التحقيقات: ابني شيطان

MENAFN - Khaberni) خبرني - أثارت القضية المعروفة إعلاميا في مصر بقضية "سفاح القليوبية" جدلا كبيرا، وتضاربت الأقوال حول الأسباب التي دفعت أب لقتل أولاده الأربعة، بهدف الانتقام من والدتهم.

وامتثل والد الزوج قاتل أبنائه أمام النيابة، وأدلى باعترافات جريئة، وفقا لوسائل إعلام محلية مصرية.

قال الأب إن نجله تم ضبطه في قضية جنائية قبل 10 سنوات، برفقة تاجر مواد مخدرة، وحصل في هذه القضية على حكم بالبراءة.

وردا على سؤال حول طبيعة العلاقة بين ابنه وزوجته، قال: "تزوجها منذ 25 عاما، وكانت الخلافات بينهما لا تنتهي إلا لتشتعل من جديد بسبب شكوكه حول سلوكها"، مشيرا إلى أنه انفصل عنها في وقت سابق وعاد إليها بعد تدخل وسطاء للخير.

وحول شكل العلاقة التي جمعت ابنه وزوجته قبل ارتكاب الجريمة قال: "العلاقة كانت منتهية، إذ طردها من عش الزوجية منذ عام، بسبب تكرار الصدام بينهما، الأمر الذي دفعها للذهاب إلى أهلها في منطقة المطرية بوسط العاصمة المصرية القاهرة".

وحول ملامح الجاني قبل الجريمة، قال الأب: "كان طبيعي جدا، وجلس مع والدته، ولم يظهر على سلوكه أي شيء غريب".

وأكد الأب في أقواله أن نجله هو الذي قتل أولاده، ولكنه لا يعلم أسباب ودوافع الجريمة، موضحا أنه يتناول المخدرات وقام بإرسال فيديو لشقيقه بعد الجريمة.

كما وصف الأب في اعترافاته نجله بأنه شيطان، ويستحق الحكم بالإعدام.

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية تلقت بلاغا بوجود 4 جثث بقرية حلابة بدائرة مركز قليوب، وانتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وتبين أن الجثامين لـ 4 أشقاء وبسؤال أهالي المنطقة أفادوا بأن الأب كان يمر بحالة نفسية سيئة بعدما تركت زوجته المنزل.