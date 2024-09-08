انتخاب نورة الجسمي عضواً بالمكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي

فازت نورة الجسمي

عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة بعضوية المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي وذلك للدورة الانتخابية 2024- 2028.

جاء ذلك خلال الانتخابات التي أجريت اليوم الأحد ضمن أعمال الجمعية العمومية للمجلس في العاصمة الهندية نيودلهي، اذ تعد المرة الأولى التي يفوز بها أو ممثلة عن دولة الإمارات بهذه العضوية عبر الانتخاب.

ونالت الجسمي 43 صوتا وهو العدد الكامل للدول المشاركة في عملية التصويت.

وأعربت الجسمي عن سعادتها بما حققته من انجاز مؤكدة انه يعد ثقة كبيرة من قبل أعضاء المجلس الأولمبي الآسيوي وحافزاً كبيراً للمزيد خلال الفترة المقبلة.

وأضافت :" طموحنا كبير في رفع اسم الإمارات عاليا بمختلف المحافل الدولية، ومن خلال هذا المنصب ستكون هناك فرصة كبيرة لمزيد من الإنجازات."