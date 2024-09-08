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ضاحي خلفان الشخصية الرائدة في مجال العمل الاجتماعي لعام 2024 على مستوى دول مجلس التعاون

9/8/2024 7:12:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كرمت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي خلال حفل أقيم بالدوحة بدولة قطر الشقيقة، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، ووزراء الشؤون الاجتماعية من الدول الأعضاء ووزراء الموارد البشرية والخدمة المدنية. وتم تكريم الفريق ضاحي خلفان بدرع تذكارية وشهادة تقدير، تعبيرا عن امتنان دول مجلس التعاون الخليجي لجهوده المثمرة، ودوره الرائد في خدمة المجتمع، واعتباره الشخصية الرائدة في مجال العمل الاجتماعي لعام 2024، على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

شهد الحفل حضور عدد من كبار الشخصيات والوزراء والمسؤولين في المجالات الاجتماعية والإنسانية، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد معالي جاسم بن محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمته ، أهمية مشاركة مثل هذه الشخصيات، التي تساهم في دفع عجلة التنمية الاجتماعية، مشددا على دورها الكبير في تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون، من خلال مبادراتها وبرامجها الرائدة.

وأعرب المجلس عن الأمل في استمرار مثل هذه الإنجازات التي تسهم في رفعة وتقدم المجتمعات الخليجية.

وتسلم الدرع وشهادة التقدير، نيابة عن معاليه، سعادة الدكتور محمد مراد عبدالله، مدير الادارة العامة للمؤتمرات والندوات الأمنية، بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

وعبر معالي الفريق ضاحي خلفان تميم عن شكره وامتنانه لهذا التكريم الرفيع، الذي يعد حافزا لمواصلة العمل والعطاء من أجل رفعة وازدهار المجتمعات الخليجية.

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