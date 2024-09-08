الرئيس الأوكراني يعيّن وزيراً سابقاً مستشاراً له

عيَّن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، اليوم، أولكسندر كاميشين، الصناعات الاستراتيجية السابق، مستشاراً خارجيا للقضايا الاستراتيجية، وذلك حسبما أفاد الموقع الإلكتروني للرئاسة الأوكرانية.

واستقال كاميشين من الحكومة الأسبوع الماضي ضمن تعديل وزاري في مرحلة حرجة من الحرب مع روسيا.

كان زيلينسكي قد أعلن، الأربعاء الماضي، عن إجراء أكبر تعديل وزاري في تاريخ البلاد خلال الحرب مع روسيا، وذلك بهدف منح أوكرانيا طاقة جديدة وتعزيز فعاليتها في مواجهة التحديات الحالية.

في إطار هذا التعديل، قدَّم ستة وزراء استقالاتهم، من بينهم وزير الخارجية دميترو كوليبا، وقد وافق على استقالة أربعة منهم.

وشملت الاستقالات نائب رئيس الوزراء المكلف بالتكامل الأوروبي، ووزير الصناعات الاستراتيجية المسؤول عن إنتاج الأسلحة في أوكرانيا، إضافة إلى وزيرين آخرين.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأيرلندي الزائر سيمون هاريس، صرح زيلينسكي قائلاً: «نحن بحاجة إلى طاقة جديدة اليوم، وهذه الخطوات تهدف إلى تعزيز دولتنا في مختلف الاتجاهات».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز