محمد بن راشد: مشروع مترو دبي يمثل ثقافتها القائمة على الجودة والالتزام بالمواعيد

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مشروع مترو دبي يمثل ثقافتها القائمة على الجودة والالتزام بالمواعيد.
وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «15 عاماً مرت منذ افتتاح مترو دبي، نقل خلالها 2.4 مليار مسافر في أكثر من 4.3 ملايين رحلة، ونسبة الالتزام بمواعيد رحلاته بلغت 99.7%، ونريدها 100% بإذن الله، الالتزام بالمواعيد ثقافة، وفضيلة، وقيمة حضارية نبيلة».
وأضاف سموه: «مشروع مترو دبي، يمثل ثقافة دبي، القائمة على الجودة والالتزام بالمواعيد وخلق أفضل بيئة للعيش والعمل في العالم، وشكرنا وتقديرنا لجميع العاملين في مترو دبي لجهودهم في الحفاظ على هذه القيمة الحضارية».
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