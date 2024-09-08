محمد بن راشد: مشروع مترو دبي يمثل ثقافتها القائمة على الجودة والالتزام بالمواعيد

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مشروع مترو دبي يمثل ثقافتها القائمة على الجودة والالتزام بالمواعيد.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «15 عاماً مرت منذ افتتاح مترو دبي، خلالها 2.4 مليار مسافر في أكثر من 4.3 ملايين رحلة، ونسبة الالتزام بمواعيد رحلاته بلغت 99.7%، ونريدها 100% بإذن الله، الالتزام بالمواعيد ثقافة، وفضيلة، وقيمة حضارية نبيلة».

وأضاف سموه: «مشروع مترو دبي، يمثل ثقافة دبي، القائمة على الجودة والالتزام بالمواعيد وخلق أفضل بيئة للعيش والعمل في العالم، وشكرنا وتقديرنا لجميع العاملين في مترو دبي لجهودهم في الحفاظ على هذه القيمة الحضارية».

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