" ""ما هوا"" تعرض ريادتها في حلول المياه المستدامة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024 "

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- Blue )
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: 5 سبتمبر 2024:
تشارك "ما هوا"، العلامة التجارية الإماراتية المملوكة لشركة بينونة لتكنولوجيا توليد المياه المحدودة ومقرها أبوظبي، والرائدة في مجال تقنية إنتاج مياه الشرب النقية مباشرة من الهواء، في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024، الذي يشتهر بعرض أحدث المنتجات والحلول في مجالات الصيد والتخييم. وتقوم "ما هوا" بعرض حلولها المثالية والمستدامة في مجال توفير مياه الشرب النقية في المناطق الخارجية.
تمثل تكنولوجيا إنتاج المياه من الهواء التي تقدمها "ما هوا" نقلة نوعية في قطاع مياه الشرب في المنطقة، التي تُعتبر من أكثر مناطق العالم ندرةً في المياه، حيث يتعرض حوالي 83٪ من السكان لنقص المياه الناجم عن تغير المناخ. وتعالج الشركة التحديات البيئية الحرجة من خلال استخراج المياه النقية من الهواء مع توفير مصدر مياه متجدد بالكامل، وإعادة تعريف حلول المياه المستدامة.
توفر حلول الشركة الصديقة للبيئة طريقة عملية وفعالة لتوليد مياه الشرب النقية من الهواء مباشرةً، وتعمل على تقليل الاعتماد على العبوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وتساهم في تعزيز الوعي البيئي داخل مجتمعات الصيد والفروسية، كما تُمكِّن عُشاقها من الاستمتاع بمغامراتهم في الهواء الطلق مع تقليل تأثيرهم السلبي على البيئة.
وتمكن زوار جناح "ما هوا" في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية من أن يشهدوا بأنفسهم كيف تحول هذه التقنية الثورية رطوبة الجو إلى مياه شرب منعشة. وأعرب عمرو اسماعيل رئيس قسم التسويق في "ما هوا"، عن حماسته لهذا الحدث، قائلاً: "نحن سعيدون لعرض تكنولوجيا المياه الرائدة والتزامنا بالاستدامة التي تتماشى تماماً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لمستقبل أكثر اخضراراً. وبصفتنا شركة إماراتية، نحن فخورون بالمساهمة في الابتكار التكنولوجي في استدامة المياه في المنطقة. وتحقيقاً لهذه الغاية، كان إطلاق زجاجات المياه الخاصة بنا في محلات التجزئة في الإمارات مؤخراً علامة فارقة في توفير مياه مستدامة وعالية الجودة مباشرة للمستهلكين".
وباعتبارها واحدة من العلامات التجارية الرائدة في مجال مياه الشرب المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تستثمر "ما هوا" بشكلٍ كبير في بناء الوعي بين الناس حول الأمن المائي وجهود البحث والتطوير لمواصلة تطوير تقنية "إيه دبليو جي" في المنطقة، بهدف الوصول إلى كل أسرة في دولة الإمارات العربية المتحدة
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