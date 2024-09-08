غرفة الشارقة تبرز دورها الريادي في تعزيز المرونة الاقتصادية خلال مشاركتها في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي

(MENAFN
- Misbar Communications) الشارقة، 5 سبتمبر، 2024:
سجلت غرفة تجارة وصناعة الشارقة حضوراً لافتاً في الدورة الـ 13 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي نظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار "حكومات مرنة... اتصال مبتكر"، وذلك على مدار يومي 4 و5 سبتمبر الجاري، حيث شاركت الغرفة بصفتها شريك استراتيجي للحدث بحضور ورعاية وإدارة عدد من الجلسات النقاشية المهمة التي شهدها المنتدى، وذلك في إطار جهودها لتعزيز المرونة الاقتصادية ودعم بيئة الأعمال في إمارة الشارقة، والتأكيد على دور الاتصال الحكومي في الارتقاء بمرونة وكفاءة القطاعات الاقتصادية والتنموية الحيوية.
وأكدت غرفة الشارقة على أهمية الدبلوماسية الاقتصادية في تعزيز التنمية المستدامة، مشيرة إلى الجهود الرائدة التي تبذلها على هذا الصعيد من خلال استقبال الوفود التجارية وترويج الفرص الاستثمارية بالإمارة، مما يساهم في جذب الاستثمارات النوعية وتعزيز التبادل التجاري الخارجي، عبر مشاركتها في الملتقيات الاقتصادية الدولية وتنظيم البعثات التجارية، حيث عقدت خلال النصف الأول من عام 2024 لقاءات مع أكثر من 35 وفداً رسمياً ودبلوماسياً وتجارياً، إلى جانب تنظيم 10 لقاءات مع مجموعات عمل قطاعية وإطلاق مجلس عمل جديد.
الترويج للفرص الاستثمارية
جاء ذلك خلال مشاركة فاطمة خليفة المقرب، مديرة إدارة العلاقات الدولية في غرفة الشارقة في جلسة نقاشية ضمن فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بعنوان "أثر الاتصال الحكومي على المرونة الاقتصادية" سلطت خلالها الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه العلاقات الدبلوماسية الاقتصادية في هذا السياق، مستعرضة جهود الغرفة في استقبال الوفود الدبلوماسية، وتنظيم الزيارات والبعثات التجارية، وعقد اللقاءات مع الهيئات المتخصصة، بما يسهم في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في الشارقة وتعزيز جاذبية بيئتها الاستثمارية.
أهمية الاتصال الحكومي
كما تطرقت فاطمة المقرب إلى أهمية الاتصال الحكومي في تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وأشارت إلى أن الاتصال الحكومي يلعب دوراً محورياً في ترويج الفرص وبرامج الدعم الحكومي للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهل على رواد الأعمال الوصول إلى المعلومات الضرورية، ويحفزهم على الإبداع والابتكار، ويعزز تنافسيتهم في الأسواق المحلية والإقليمية، وأوضحت أن غرفة الشارقة تولي أهمية كبيرة لدعم قطاع الأعمال في الإمارة من خلال تقديم خدمات عالمية المستوى تشمل إصدار شهادات المنشأ والعضويات والخدمات القانونية والاستشارية، إلى جانب خدمات ذكية متكاملة تغطي احتياجات مجتمع الأعمال وتستهدف تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال لاستكشاف الفرص الجديدة وتطوير المبادرات التي تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.
مشاركة فاعلة في المنتدى
من جانب آخر، شاركت غرفة الشارقة ممثلة بعائشة صالح رئيس قسم المهرجان والعروض في الغرفة، في إدارة فعاليات ضمن أجندة المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، حيث أدارت منصة "باحثون" التي توفر محتوى معرفي حول الاتصال الحكومي، كما تولت في اليوم الثاني من أعمال المنتدى إدارة فعالية بعنوان "مبادرات بحثية" التي ناقشت مبادرات دعم البحث العلمي.
جلسة رئيسية برعاية الغرفة
وإلى جانب المشاركة الفعالة في الجلسات النقاشية، رعت غرفة الشارقة جلسة رئيسية بعنوان "من قلب الاقتصاد المرن إلى فنون التواصل"، شارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين، ناقشوا توجه حكومات العالم نحو تبني سياسات تعزز المرونة الاقتصادية وتوظيف علوم الاتصال كأداة لتحقيق النمو المستدام، وشارك في الجلسة كل من سعادة محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، والدكتور ديفيد لالمانت، أستاذ مساعد في جامعة نانيانغ التكنولوجية، وسعادة السفير ماركو أ سوازو، رئيس معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، وتطرق المتحدثون إلى أهمية نشر المعرفة حول السياسات الاقتصادية الحديثة وكيفية اتخاذ قرارات اقتصادية سليمة، بالإضافة إلى بناء شراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم ريادة الأعمال والابتكار.
وتم خلال المنتدى تكريم غرفة الشارقة ضمن حفل تكريم الشركاء والمتحدثين، حيث تسلم درع التكريم إبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية في الغرفة، وذلك تقديراً لمساهمة الغرفة القيمة وجهودها في تعزيز نجاحات المنتدى وترسيخ مكانته كمنصة بارزة للحوار البناء وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات المبتكرة في مجال الاتصال الحكومي.
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