Sunday, 08 September 2024 03:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إعلام عبري: اشتباه بتفخيخ شاحنة السائق الأردني بالمتفجرات

9/8/2024 5:25:28 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشتبه بأن تكون الشاحنة التي وصل بها السائق إلى معبر جسر الملك الحسين (اللنبي) ربما تكون مفخخة بالمتفجرات.

وبحسب الاعلام العبري، جرى إرسال خبراء متفجرات إلى مكان الحادث للتحقيق في الشاحنة.

كان قتل 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار بالقرب من معبر جسر الملك حسين (اللنبي) من الجانب الاسرائيلي على الحدود بين الأردن والأراضي المحتلة.

MENAFN08092024000151011027ID1108648972

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث