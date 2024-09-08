إعلام عبري: اشتباه بتفخيخ شاحنة السائق الأردني بالمتفجرات

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشتبه بأن تكون الشاحنة التي وصل بها السائق إلى معبر جسر الملك الحسين (اللنبي) ربما تكون مفخخة بالمتفجرات.
وبحسب الاعلام العبري، جرى إرسال خبراء متفجرات إلى مكان الحادث للتحقيق في الشاحنة.
كان قتل 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار بالقرب من معبر جسر الملك حسين (اللنبي) من الجانب الاسرائيلي على الحدود بين الأردن والأراضي المحتلة.
MENAFN08092024000151011027ID1108648972
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.