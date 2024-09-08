«تلغرام» تتخذ أول إجراء لمكافحة المحتوى الضار في المحادثات

اتخذت منصة الروسية «تلغرام» أول إجراء لمكافحة المحتوى الضار في المحادثات، في أعقاب إلقاء السلطات الفرنسية القبض على مؤسسها بافيل دوروف، الشهر الماضي، بسبب «ارتكاب أطراف ثالثة جرائم» على المنصة.

وأعلنت «تلغرام»، على صفحة الأسئلة الأكثر تكراراً، أنها سمحت للمستخدمين بإبلاغ مشرفي المنصة عن أي محادثات خاصة تنتهك القوانين والقواعد، وذلك مع قيامها بتحديث قواعد الخصوصية الأخرى.

وأشار موقع «تك كرانش»، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن المنصة، التي تخدم حوال مليار مستخدم نشط شهرياً وأكثر من 10 ملايين مشترك، أقامت شهرتها على فرض أقل قدر ممكن من الرقابة على تفاعلات المستخدمين.

وفي النسخة السابقة من صفحة الأسئلة الأكثر تكراراً على منصة «تلغرام»، كانت تقول إن المحادثات الخاصة محمية من أي مساءلة من جانب إدارة المنصة، وكانت تقول: «كل محادثات ومجموعات المحادثة على تلغرام

قاصرة على المشاركين فيها فقط»، مضيفة: «نحن لا نتلقى أي طلبات تتعلق بالمحادثات».

ولكن اعتباراً من يوم الخميس الماضي تم تعديل هذا النص، وأصبح يقول: «كل تطبيقات تلغرام تحتوي على زر (إبلاغ) يسمح لكم بالإبلاغ عن أي محتوى غير قانوني إلى مسؤولينا من خلال خطوات قليلة».

كما أعلنت المنصة، الجمعة الماضي، حذف خاصية «أشخاص في الجوار»

التي قيل إنه أسيء استخدامها من جانب مرسلي البريد المزعج والمحتالين.

كما عطلت قدرة المستخدمين على تحميل الوسائط المتعددة وهي أداة التدوين على المنصة، حيث قال دوروف إنه تمت إساءة استخدامها من جانب جهات مجهولة.

وأتاحت المنصة عنوان بريد إلكتروني لتلقي طلبات الحذف الآلي للمحتوى غير القانوني، مع توجيه المستخدمين لإضافة روابط المحتوى الذي يطلبون من المشرفين الالتفات إليه.

ولم يتضح كيف وما إذا كان هذا التغيير سيؤثر في قدرة تلغرام على الاستجاب لمطالب مؤسسات إنفاذ القانون، وتعاونت المنصة في السابق مع طلبات قضائية لتقديم بعض المعلومات عن مستخدمين محددين.

من ناحيته، قال ريمي فاوجان، المتحدث باسم «تلغرام»، إن المستخدمين يستطيعون الإبلاغ عن المحتوى من أي مجموعة إلى المشرفين، وفقاً لآلية أشبه بإعادة توجيه الرسائل، مضيفاً أن التغيير في صفحة الأسئلة الأكثر تكراراً يزيد وضوح طريقة الإبلاغ عن المتحوى الضار فقط.