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فرنسا تطلب من الاتحاد الأوروبي تمديد الموعد النهائي لعرض خطتها للحد من العجز العام

9/8/2024 5:25:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة المالية الفرنسية في تقرير نشرته صحيفة لا تريبيون ديمانش إن الحكومة طلبت من المفوضية الأوروبية تغيير الموعد النهائي لعرض خطتها للحد من العجز العام، وهو حاليا بحلول 20 سبتمبر الجاري.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن فرنسا طلبت وقتا إضافيا لضمان التطابق بين الخطة ومشروع الموازنة لعام 2025، حسبما قال ممثل عن وزارة المالية.

ويذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عين ميشيل بارنييه في الخامس من الشهر رئيسا جديدا للوزراء في البلاد.

ويتعين على بارنييه العثور على وزير مالية جديد ليحل محل برونو لومير، الذي قال إنه لن يستمر في منصبه، وتقديم مشروع الموازنة بحلول الأول من أكتوبر المقبل.

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