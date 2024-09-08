فرنسا تطلب من الاتحاد الأوروبي تمديد الموعد النهائي لعرض خطتها للحد من العجز العام

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة المالية الفرنسية في تقرير نشرته صحيفة لا تريبيون ديمانش إن الحكومة طلبت من المفوضية الأوروبية تغيير الموعد النهائي لعرض خطتها للحد من العجز العام، وهو حاليا بحلول 20 سبتمبر الجاري.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن فرنسا طلبت وقتا إضافيا لضمان التطابق بين الخطة ومشروع الموازنة لعام 2025، حسبما قال ممثل عن وزارة المالية.
ويذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عين ميشيل بارنييه في الخامس من الشهر رئيسا جديدا للوزراء في البلاد.
ويتعين على بارنييه العثور على وزير مالية جديد ليحل محل برونو لومير، الذي قال إنه لن يستمر في منصبه، وتقديم مشروع الموازنة بحلول الأول من أكتوبر المقبل.
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