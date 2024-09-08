الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدة شرقي أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي، اليوم، سيطرته على بلدة في شرق أوكرانيا، حيث يواصل تقدمه مقترباً من مدينة بوكروفسك الاستراتيجية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن قواتها سيطرت على بلدة نوفوروديفكا في منطقة دونيتسك.

وتقع هذه المدينة على بعد حوالى عشرين كيلومتراً عن بوكروفسك ذات الأهمية اللوجستية للجيش الأوكراني.

كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، أمس، أن القوات الروسية سيطرت على قرية كالينوفي في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، وذلك حسبما أفادت وكالات أنباء روسية، في حين أكدت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط عشرات الطائرات المسيرة.

وأوضحت القوات الجوية الأوكرانية أن 67 طائرة مسيّرة أُطلقت فوق البلاد ليلاً، مع نشاط الدفاعات الجوية في 11 منطقة في البلاد، بما في ذلك العاصمة كييف.

وأعلنت إسقاط 58 طائرة مسيرة، ودمرت أنظمة الأسلحة الإلكترونية ثلاث طائرات أخرى.

وتم تصوير حطام طائرة مسيرة في الشارع خارج البرلمان الأوكراني، وأكدت الخدمة الصحفية البرلمانية الأوكرانية العثور على شظايا طائرة مسيرة، لكنها قالت إنه لم تقع إصابات ولم يلحق أي ضرر بمبنى البرلمان.

ويأتي القصف بعد أسبوع من الهجمات طويلة المدى المتزايدة في جميع أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك ضربة صاروخية على أكاديمية عسكرية أوكرانية ومستشفى الثلاثاء في مدينة بولتافا، ما أسفر عن مقتل 55 شخصاً وإصابة 328 آخرين.

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