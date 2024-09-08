لا منزل-لا عائلة-لا تقاعد.. التدهور الاقتصادي يبدد الحلم الأمريكي

أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" مزيداً من التلاشي في "الحلم الأمريكي" مع الصعوبات الاقتصادية المتنامية التي تصعب على الأمريكيين تحقيق العناصر الأساسية للحياة الموعودة في الحلم، وهو امتلاك منزل، تكوين عائلة، والتطلع إلى تقاعد مريح. لكن القليل منهم يعتقدون أنهم قادرون على تحقيقه بسهولة.

في حين أن 89% من المشاركين في الاستطلاع قالوا إن امتلاك منزل هو إما أساسي أو مهم لمستقبلهم، فإن 10% فقط قالوا إن تحقيق ملكية المنزل أمر سهل أو ممكن. بالمثل، تم تصنيف الأمن المالي والتقاعد المريح على أنهما أساسيان أو مهمان بنسبة 96% و95% على التوالي، ولكن تم تقييم تحقيقهما على أنه سهل أو نوعًا ما سهل من قبل 9% و8% فقط.

هذه الفجوة تعيد "الحلم الأمريكي" إلى حالته الأصلية: حلم لا مكان له في الواقع.

ما هو الحلم الأمريكي؟

في العام 1931 صاغ المؤرخ الأمريكي جيمس آدامز مصطلح "الحلم الأمريكي"، وهو واقع كان موجوداً فقام بتأطيره فكرياً في هذا المصطلح الذي أصبح يراود عشرات الملايين من سكان العالم خارج أمريكا سعياً لهذا الحلم الذي يكسر كل عوائق التقدم الفردي في "العالم القديم"، وفق آدامز، ـ أي أوروبا وآسيا وأفريقيا، ليقترن الإنجاز فقط بالجدارة والاجتهاد، ولا شيء يمكن أن يقف في وجه المواطن الأمريكي للارتقاء، بما في ذلك تحقيقه العناصر الأساسية للرخاء الاجتماعي، وهي امتلاك منزل، وعائلة وأبناء، وسيارة، وعمل براتب فائض، وتقاعد مريح في آخر العمر.

هذه العناصر هي أدنى منحة من الحلم الأمريكي

إلى الذين لا طموح لديهم للارتقاء والقيادة. ومن يريد أكثر فالأبواب أمامه مفتوحة إلى الكونغرس والبيت الأبيض.

هكذا صيغ الحلم نظرياً. وعملياً شابه الكثير من الظلامية حين وجد الأمريكيون السود والملونين أنفسهم خارج هذا الحلم حتى مطلع السبعينيات حين بات عدد منهم - بشكل محدود وربما انتقائي- يجدون طريقهم للصعود في سلم الاقتصاد والسياسة.

ديون طلابية مرتفعة

شمل استطلاع "وول ستريت جورنال"

1502 شخصًا بالغًا في الولايات المتحدة، وأظهر فجوة كبيرة بين رغبات الناس وتوقعاتهم - ذكوراً وإناثاً- لكنه كان أكثر وضوحًا بين الأجيال الشابة، التي أصبحت غير قادرة على تحمل تكاليف شراء المنازل وتواجه أسعار فائدة مرتفعة وديون طلابية.

قبل اثني عشر عامًا، عندما سأل باحثون 2500 شخص عما إذا كان "الحلم الأمريكي لا يزال ساريًا"، قال أكثر من نصفهم إنه كذلك. ولكن عندما طرحت "وول ستريت جورنال" السؤال نفسه في يوليو، انخفضت النسبة إلى حوالي ثلث المستجيبين.

يقول الاقتصاديون إن الناس محقون إلى حد كبير في شعورهم بأن فرصهم في النجاح قد تضاءلت.



يقول إيمرسون سبريك، وهو اقتصادي في مركز السياسات الحزبي في واشنطن: "تبدو الجوانب الأساسية للحلم الأمريكي بعيدة المنال بطريقة لم تكن كذلك للأجيال السابقة". ويشير سبريك إلى التراجع المستمر في معاشات التقاعد في القطاع الخاص - مما أدى إلى اختفائها تقريباً- وارتفاع تكاليف ملكية المنازل، كاثنين من أكبر التغيرات الاقتصادية على مدى العقد الماضي.

الآباء أكثر ثراء من الأبناء

في حين كان حوالي 90٪ من الأطفال المولودين في عام 1940 أفضل حالًا في نهاية المطاف من والديهم، وفقًا لبحث أجراه أستاذ الاقتصاد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ناثانيال هندرن وخبير الاقتصاد بجامعة هارفارد راج تشيتي، إلا أن حوالي نصف المولودين في الثمانينيات فقط كانوا قادرين على قول الشيء نفسه. يقول هندرن إن الفئات العمرية الأصغر سناً تبدو في وضع مماثل بناءً على نمو الدخل المتوسط، لكنها ربما شهدت دفعة طفيفة بعد كوفيد-19 حيث تجاوزت أجور الأمريكيين من ذوي الدخل المنخفض أجور غيرهم من أصحاب الدخول.

ينظر تشيتي إلى الحلم الأمريكي من خلال عدسة مدى صعوبة وصول شخص يبدأ في أسرة فقيرة إلى الطبقة المتوسطة. ويقول إنه بالنسبة للأمريكيين البيض على وجه الخصوص، أصبح هذا الهدف أكثر تحديا بشكل ملحوظ على مدار السنوات الخمس عشرة الماضية. ويرى أن الناس محقون في الشعور بأن الحلم الأمريكي أصبح أكثر صعوبة من حيث فرصهم في تحقيق أداء أفضل من آبائهم أو فرصهم في التخلص من الفقر.

منزل خاص

روت "وول ستريت جورنال" عدة قصص عن تعثر عائلات أمريكية في الحصول على أساسيات "الحلم الأمريكي".



كان ريتشارد توماس وتشيريش سيليتي متأكدين من أنهما حققا نسختهما الخاصة من الحلم الأمريكي عندما اشتريا شقة من خمس غرف نوم في ماونت فيرنون، نيويورك، مقابل 612 ألف دولار في عام 2017.



كان قرض الزوجين بقيمة 5400 دولار، صعباً ولكن يمكن تنفيذه، بين راتب الزوجة وراتب زوجها وهو رئيس بلدية للمدينة في ذلك الوقت. ولكن بين عشية وضحاها، تضاعفت تكاليف الطاقة لديهم إلى أكثر من 2000 دولار شهريًا، وارتفعت أسعار البقالة والتأمين والفواتير الأخرى للعائلة المكونة من ستة أفراد الآن.

أُجبر توماس على الاستقالة من منصب عمدة المدينة وأُمر بدفع غرامة بعد إقراره بالذنب في يوليو 2019 بسرقة 12900 دولار من حملته. يقول إنه قبل صفقة الإقرار بالذنب فقط لأنه لم يستطع تحمل تكاليف محاربة التهمة. وهو يعمل الآن في العلاقات العامة.

خفض كل من توماس وسيليتي مساهماتهما التقاعدية إلى ما يقرب من الصفر، وألغيا خطط الإجازات وشرعا في ضبط منظم الحرارة فوق 80 درجة في الصيف وأقل من 65 درجة في الشتاء. إنهم يعرفون أن بيع المنزل - الذي تضاعفت قيمته - سيكون أفضل رهان لهم، لكنهم لا يعرفون إلى أين سيذهبون إذا غادروا.

يقول الزوج توماس: "نريد البقاء في مجتمعنا. نريد تربية أطفالنا هنا، لكن حلم القدرة على القيام بذلك يفلت منا حقًا.. لقد كان لدينا الحلم الأمريكي، والآن أصبح كابوسا أمريكيا لأنه يبدو وكأن الدولة قطعت لنا وعدا ثم توارت".

حلم العائلة



في ديس بلينز، إلينوي، يعتقد كيفن مورفي البالغ من العمر 31 عامًا أن العثور على شريك أصبح أكثر صعوبة مما كان عليه من قبل بسبب ارتفاع تكلفة المواعدة. لا يستطيع دائمًا تحمل تكاليف دفع الحساب، ويخشى أن يكون أقل جاذبية من شخص يكسب أكثر من دخله السنوي البالغ 95 ألف دولار أو يمتلك منزلًا.

يضيف:

"بالنسبة لي، يبدو الحلم الأمريكي أبعد من أي وقت مضى. أشعر بالقلق عندما أبلغ الخمسين أو الستين من العمر. وإذا لم يتغير شيء، فسوف أكون في ورطة كبيرة".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز