المرور توقيف 66 حدثا بلا رخصة سوق وتحرير 50557 مخالفة في أسبوع

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أمير زكي
كشفت الإحصائية الأسبوعية للإدارة العامة للمرور عن ضبط عدد كبير من الأحداث الذين يقودون مركبات ذويهم من دون رخصة سوق، إذ بلغ عدد الموقوفين 66 حدثا تم احتجازهم تمهيدا لإحالتهم إلى نيابة الأحداث، كما تم احتجاز 65 مخالفا في نظارة المرور، ليبلغ بذلك عدد الأحداث والمخالفين الذين جرى احتجازهم 131 شخصا.
وأظهرت الإحصائية التي تغطي الفترة من السبت 31 أغسطس حتى أول من أمس الجمعة 6 سبتمبر الجاري، أن عدد الحوادث التي تعامل معها رجال المرور في هذه الفترة بلغ 1363 حادثا، بينها 262 حادثا مروريا جسيما أسفرت عن وفيات وإصابات، و1101 حادث تصادم اقتصرت خسائرها على المادية، فيما جرى تحرير 50557 مخالفة مرورية متنوعة.
كما أحيل إلى كراج حجز المركبات 153 مركبة ودراجة مخالفة، وأسفرت الحملات أيضا عن ضبط 3 مركبات مبلغ عن سرقتها و156 مركبة مطلوبة قضائيا، وجرى توقيف 9 أشخاص صادر بحقهم إلقاء قبض.
وبحسب الإحصائية الأسبوعية، فإن رجال مرور محافظة العاصمة حرروا أكبر عدد من المخالفات بواقع 11216 مخالفة، فيما جاء في المركز الثاني رجال مرور حولي حيث حرروا 10089 مخالفة، وجاء في المرتبة الثالثة رجال الطرق السريعة بتحرير 9807 مخالفات مرورية متنوعة.
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