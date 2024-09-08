Sunday, 08 September 2024 03:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المرور توقيف 66 حدثا بلا رخصة سوق وتحرير 50557 مخالفة في أسبوع

9/8/2024 5:19:43 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أمير زكي
كشفت الإحصائية الأسبوعية للإدارة العامة للمرور عن ضبط عدد كبير من الأحداث الذين يقودون مركبات ذويهم من دون رخصة سوق، إذ بلغ عدد الموقوفين 66 حدثا تم احتجازهم تمهيدا لإحالتهم إلى نيابة الأحداث، كما تم احتجاز 65 مخالفا في نظارة المرور، ليبلغ بذلك عدد الأحداث والمخالفين الذين جرى احتجازهم 131 شخصا.

وأظهرت الإحصائية التي تغطي الفترة من السبت 31 أغسطس حتى أول من أمس الجمعة 6 سبتمبر الجاري، أن عدد الحوادث التي تعامل معها رجال المرور في هذه الفترة بلغ 1363 حادثا، بينها 262 حادثا مروريا جسيما أسفرت عن وفيات وإصابات، و1101 حادث تصادم اقتصرت خسائرها على المادية، فيما جرى تحرير 50557 مخالفة مرورية متنوعة.

كما أحيل إلى كراج حجز المركبات 153 مركبة ودراجة مخالفة، وأسفرت الحملات أيضا عن ضبط 3 مركبات مبلغ عن سرقتها و156 مركبة مطلوبة قضائيا، وجرى توقيف 9 أشخاص صادر بحقهم إلقاء قبض.

وبحسب الإحصائية الأسبوعية، فإن رجال مرور محافظة العاصمة حرروا أكبر عدد من المخالفات بواقع 11216 مخالفة، فيما جاء في المركز الثاني رجال مرور حولي حيث حرروا 10089 مخالفة، وجاء في المرتبة الثالثة رجال الطرق السريعة بتحرير 9807 مخالفات مرورية متنوعة.

MENAFN08092024000130011022ID1108648953

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث