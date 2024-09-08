المرور توقيف 66 حدثا بلا رخصة سوق وتحرير 50557 مخالفة في أسبوع

MENAFN - Al-Anbaa) أمير زكيكشفت الإحصائية الأسبوعية للإدارة العامة للمرور عن ضبط عدد كبير من الأحداث الذين يقودون مركبات ذويهم من دون رخصة سوق، إذ بلغ عدد الموقوفين 66 حدثا تم احتجازهم تمهيدا لإحالتهم إلى نيابة الأحداث، كما تم احتجاز 65 مخالفا في نظارة المرور، ليبلغ بذلك عدد الأحداث والمخالفين الذين جرى احتجازهم 131 شخصا.

وأظهرت الإحصائية التي تغطي الفترة من السبت 31 أغسطس حتى أول من أمس الجمعة 6 سبتمبر الجاري، أن عدد الحوادث التي تعامل معها رجال المرور في هذه الفترة بلغ 1363 حادثا، بينها 262 حادثا مروريا جسيما أسفرت عن وفيات وإصابات، و1101 حادث تصادم اقتصرت خسائرها على المادية، فيما جرى تحرير 50557 مخالفة مرورية متنوعة.

كما أحيل إلى كراج حجز المركبات 153 مركبة ودراجة مخالفة، وأسفرت الحملات أيضا عن ضبط 3 مركبات مبلغ عن سرقتها و156 مركبة مطلوبة قضائيا، وجرى توقيف 9 أشخاص صادر بحقهم إلقاء قبض.

وبحسب الإحصائية الأسبوعية، فإن رجال مرور محافظة العاصمة حرروا أكبر عدد من المخالفات بواقع 11216 مخالفة، فيما جاء في المركز الثاني رجال مرور حولي حيث حرروا 10089 مخالفة، وجاء في المرتبة الثالثة رجال الطرق السريعة بتحرير 9807 مخالفات مرورية متنوعة.